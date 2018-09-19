Karma eğitim yüzyılın en büyük pedagojik yanlışı

Yeni eğitim yılı başlarken bir mahkemenin zorunlu karma eğitimi eşitliğe aykırı bulması üzerine tartışılmaya başlaması üzerine bu konuyu “Yüz Yılın Pedagojik Yanlışı Karma Eğitim” isimli kitabın yazarı, Eğitimci Yazar Ali Erkan Kavaklı ile konuştuk.

KARMA EĞİTİMİN ZARARLARI NELERDİR?

Karma eğitimin yol açtığı iki önemli zarardan söz edeceğim.

Birincisi, kız ve erkeklerin beyinleri farklı çalışıyor. Farklı öğrenme biçimleri var, yetenekli oldukları alanlar farklı. Her cinsin yetenekli olduğu ve ilgi duyduğu dolayısıyla da daha başarılı olduğu dersler var. Farklı yeteneklerdeki insanları eşit kabul edip yarıştırmak iki cinsin de başarısız olmasına sebep oluyor.

Fizik, kimya, bilgisayar, spor, el işi, motor dersi ve benzeri alanlarda erkekler daha ilgili ve daha başarılı. Futbolda olduğu gibi, kızlar bu alanlarda erkeklerle yarışamıyor ve yeteneklerini geliştiremiyor.

Kızların daha yetenekli oldukları dil, edebiyat, tarih, coğrafya, biyoloji, sosyal bilgiler alanında da erkekler, kızlarla yarışamıyor ve yeteneklerini geliştiremiyor.

Karışık sınıflarda stres oluyor, karşı cinse rezil olurum veya alay ederler diye öğrenci anlayamadığı konuyu soramıyor, bu durum başarısızlığa yol açıyor.

Kız ve erkeklerin beyin yapıları farklı. Kızların beyinlerinin duygusal, sosyal, müzik, sanatsal ve sözel zekâ bölümü, erkeklerden % 11 daha büyük. Erkeklerin beyin ağırlığı kızlardan daha fazla.

Karma eğitim yetenek gelişimini önlüyor. Beyin farklılıklarını görmeyen bir model.

İki yaşındaki kız çocuğu bebekle, erkek çocuk araba ve silahla oynuyor. 2.5 yaşındaki erkek torunuma ablası, en sevdiği kız bebeği verdi, Yusuf, bebeği alıp öteye fırlattı. Onun için varsa yoksa arabalar, silah ve toplar…

ALMANYA’DA YÖNETMELİKLER DEĞİŞTİ

Almanya’da öğretmenlik yaptınız. Karma eğitim konusunda Almanya’da yapılan araştırmaları tercüme edip kitaplaştırdınız. Araştırmalar nasıl sonuç verdi?

- Kız ve erkeklerin farklı kabiliyetleri olduğu tespit edildi. Karma eğitimle toplumda kadın-erkek eşitliği sağlanmak isteniyordu, bunun sağlanmadığı ortaya kondu. Karma modelin yetenek gelişimine engel olduğu fark edildi ve ayrı eğitim trendi başladı.

Der Spiegel’in 06.05.1996 tarihli nüshasından “Kız Okuluna Dönüş, Kızlara Daha Fazla Şans” başlığı ile konuyu kapağa taşıdı. Karma eğitimin zararlarını yazdı. Almanya’da resmi okullardaki “karma eğitim” mecburiyeti kaldırıldı.

İlk yönetmelik değişikliği 1990 yılında zamanın Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eğitim Bakanı Eva Rühmkorf tarafından, Scheswig-Holstein eyaletinde değiştirildi. “Pedagojik sebeplerle bazı derslerde ayrı eğitim yapılabilir” dendi. Onu Berlin, Hessen ve öteki eyaletler takip etti.

Sene 2018, 18 sene sonra Türkiye’de bir mahkeme, çocuğuna ayrı eğitim aldıramayan bir veliyi haklı buldu. Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı. Milli Eğitim Bakanlığı, pedagojik sebeplerle ayrı eğitim verilebilir, diyemiyor. Sözcü, Cumhuriyet “laik eğitim bitiyor” manşeti atınca Bakanlık, karma eğitimden vazgeçilmedi açıklaması yapıyor.

Karma eğitimde ısrar; tutuculuk, bağnazlık, bilimsel gelişmeleri görmemek, pedagoji tanımazlıktır.

KONU İDEOLOJİK DEĞİL, PEDAGOJİK OLARAK ELE ALINIYOR

Almanya’da karma eğitime politikacılar nasıl bakıyor?

- Araştırmaları ciddiye aldılar. Karma eğitimin zararlarını önleyecek tedbirlere baş vurdular. Mesela Der Spiegel’in 16.03.1998 tarihli 12. sayısında yazdığına göre; Düsseldorf Eğitim Bakanı Gabriele Behler, genelge yayınlayarak okullarda kız-erkek ayrı eğitim yapılmasını istedi. Okulun fiziki imkânları buna el vermiyorsa özellikle kızların dezavantajlı olduğu fizik, matematik, kimya, spor derslerinin ayrı yapılmasını emretti. Bakan Behler, “Sınıflardaki erkek hegemonyası ile savaştığını” ifade etti. (Der Spiegel,s.99)

Hamburg Eğitim Bilimci Prof. Peter Struck, karma eğitimi sonlandırmak hem kızlar hem erkekler için avantaj, diyor.

Pedagog Marianne Horskemper, karma eğitim; cinsiyet anarşisini yeniden üretmeye yol açıyor, tespitini yapıyor. (Der Spiegel, s.99)

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan Heide Simonis, Hıristiyan Demokrat Partili Eğitim Bakanı Anette Schavan (CDU), Yeşiller, Hür Demokrat Partililer aynı fikirde. Konu ideolojik değil, pedagojik.

CİNSEL TACİZLERİN FARKINDA DEĞİL Mİ EĞİTİMCİLERİMİZ?

Tacizler ve karma eğitimin verdiği zararlar bizde bilinmiyor mu?

- Karma eğitimin CİNSEL TACİZ VE TECAVÜZLERE yol açtığı biliniyor, buna zemin hazırlıyor. Eyüp Anadolu İmam Hatip Lisesinde çalışıyordum. İmam hatiplere de karma mecburiyeti geldi. Bir veli çocuğunu alıp, Çemberlitaş Kız Lisesine götürdü. Oraya da karma eğitim gelince veli ya çocuğunu açık öğretime gönderdi ya da okuldan aldı…

PEDAGOJİK HAM ÖLÜ

Karma eğitimi pedagojik ham ölü olarak nitelendirenler var…

- Münih Devlet Pedagoji ve Eğitim Araştırmaları Enstitüsü, Prof. Thomas Schäfer’in koordine edip yönettiği bir araştırma yapıldı. Netice oldukça şaşırtıcı:

“Karma eğitim, sanıldığı gibi kız öğrenciler açısından verimli değil. Hatta yüzyılın en büyük pedagojik yanlışı.”

Almanya’da isteyen çocuğunu ayrı okula gönderiyor. Özel okullar ve kilise okulları ayrı eğitim yapıyor. Karma okullarda ise fizik, kimya, matematik, bilgisayar ve spor dersleri farklı yeteneklere şans tanımak için ayrı yapılıyor.

DEVLET KARMA EĞİTİM İSTEMEYEN VELİYE ŞANS SUNMALI

l Milli Eğitim Bakanlığı neden ayrı eğitim seçeneği sunmuyor?

- Doğrusu bakanlığın tavrı ideolojik. Der Spiegel’in 1996’dan beri bu konudaki yayınlarını tercüme ettim, yayınladım. Köşe yazılarımda yer verdim. Karma eğitimin pedagojik bir ham ölü olduğunu, yüz yılın pedagojik yanlışı olarak nitelendirdiğini kamuoyu ile paylaştım. “Yüzyılın Pedagojik Yanlışı Karma Eğitim” kitabım 2002’de yayınlandı.(Yüzyılın Pedagojik Yanlışı Karma Eğitim, Nesil Yayınları, İstanbul 2002)

Doç. Dr. İlse Brehmer’in yazdığı Schule im Patriarchat- Schulung fürs Patriarchat (Beltz Verlag, Weinhaim und Basel 1991)yayınlanalı çok oldu.

Prof. Maria Anna Kreienbaum, 1999 yılında Schule Lebending Gestalten (Okulu Canlı Olarak Şekillendirmek) isimli eserini yazdı. Karma okullarda kızların cinsel tacize uğradıklarını, tacizlerin engellenemediğini, erkek tacizlerine karşı alınması gereken tedbirleri anlattı.

Türkiye’de Prof. Çiğdem Kâğıtçıbaşı ve Doç. Dr. Hakan Ulaş, karma eğitim konusunda araştırmalar yaptılar. Karma eğitimin hem erkek hem de kız öğrencilere zarar verdiğini tespit ettiler. Cumhuriyet, Sözcü gibi medya konuya ideolojik körlükle yaklaşıyor, Ak Partili bakanlar da olumlu adım atmadılar. Hayretteyim.

AMERİKA’DA 84 KIZ ÜNİVERSİTESİ BULUNUYOR

Amerika’da karma eğitimle ilgili araştırmalar var mı?

- Olmaz mı? Amerika en faydacı ülke. 1990’lı yıllarda karma eğitimin zararları ile ilgili araştırmalar yapılıp karma eğitim zararlı olduğu anlaşılınca Amerika’da kız okulları öğrenci akınına uğradı. Der Spiegel Amerika’daki kız üniversitelerine akın olduğunu yazdı:

“Boston’daki Amerika’nın elitlerini yetiştiren Wellesley Kız Üniversitesi, büyük ilgi görüyor. Massachusetts şehrine yakın bir yerde bulunan bu okuldan alınan diploma; politik, ekonomik ve kültür alanında önemli bir kariyeri garanti ediyor.

Amerika Dışişleri Bakanı Hillary Rodham Clinton ve ABD eski Dışişleri Bakanı Madeleine Korbel Albright, ünlü artist Ali McGraw bu üniversitede öğrenim gördü.

“Wellesley’e erkek öğrenci giremez. Kolej, bir bayanlar üniversitesi.”

Amerika’da bugün 84 bayan üniversitesi bulunuyor. Şu sıralar bu okullar, öğrenci akınına uğruyor.(06.05.1996, s.127)

Wellesley Üniversitesinde araştırma yapan Alman Prof. Dr. Sigrid Metz-Göckel, şu tespitlerde bulunuyor:

1. Kız üniversitesi mezunları başarılı. 1990’lı yıllarda Amerika’da 10. sıralarda yer alan üniversite, 1998’lerde 3. sıraya yükselmiş.

2. Mezunların 3/4’ü meslek sahibi.

3. Mezunların % 50’si, erkek egemen mesleklerde çalışıyor ve iyi para kazanıyor.

4. Mezunların % 80’i üniversiteyi bitirdikten sonra master, doktora, kurs görüyor ve kariyer yapıyor.

5. Okulları ile hayat boyunca ilgileniyorlar, cömertçe bağışta bulunuyorlar ve böylece üniversite, diğer üniversitelerle yarışma şansı elde ediyor.

6. Kadınların entelektüel büyümesi ve enstitüler kurması, sosyal aktiviteleri artırıyor.

7. Üniversite, öğrencilerini yönetici olmaya, kariyer yapmaya ve sorumluluk almaya yönlendiriyor.

8. Üniversitede parlamento var, bakanlar var, komisyonlar kurulmuş. Öğrenciler buralarda görev alıyor ve hayata hazırlanıyor.

ŞİMDİ ATILMASI GEREKEN ADIMLAR

Hangi adımlar atılmalı?

- 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunundaki “eğitim karmadır” kaldırılmalı, kız ve erkekleri eşitlemeyi amaçlayan karma eğitimden vazgeçilmeli.

İsteyen veli çocuğuna ayrı eğitim aldırabilmeli.

Geleneksel kız ve erkek okulları yeniden açılmalı.

Metin Bostancıoğlu’nun özel okullar yönetmeliğinde yaptığı karma eğitim mecburiyeti getiren değişiklik iptal edilmeli.

Karma okullarda cinsel tacizi önleyecek tedbirler alınmalı. Bu konuda yöneticilere, öğretmenlere, velilere ve özellikle kız öğrencilere eğitim verilmeli.

Karma okullarda verimliliği artırmak için fizik, kimya, matematik, dil, edebiyat, spor, bilgisayar derslerinin ayrı verilmesi sağlanmalı.

MİLLETİN AYRI EĞİTİM İSTEĞİ GÖZARDI EDİLİYOR

Milletin ayrı eğitim isteği gözardı ediliyor. Batı’daki araştırmaları tercüme ederek, “Yüz Yılın Pedagojik Yanlışı Karma Eğitim” isimli bir kitabım 5 baskı yaptı. Konu kamuoyunda çok tartışıldı. Yine de tartışılmalı. Kimse kimseye karma eğitim dayatmasın. Karma eğitim kusursuz ve alternatifsiz bir model sanılmasın. Bir eğitimci olarak eşit hak ve ayrı eğitim alternatifi istiyorum.

KARMA EĞİTİM CİNSEL TACİZLERE YOL AÇIYOR

İkinci en önemli zararı nedir karma eğitimin?

- Karma eğitim, sözlü veya fiili cinsel tacizlere yol açıyor; cinsel tacizler önlenemiyor. Kızlar karma sınıflarda aşağılanıyor, horlanıyor, erkeklerin hegemonyasında yaşamayı öğreniyorlar.

Karma eğitim, ergenlik çağındaki kız ve erkekler dersler yerine karşı cinsle ilgilenmesine ve ahlakî yozlaşmaya yol açıyor. Okullarda kız veya erkek arkadaşını başkalarından kıskanıyor, erkek veya kızların kavga etmesine sebep oluyor. Fiziken güzel olmayan ve arkadaş bulamayan kız ve erkekler karamsarlığa sürükleniyor.

Bu konudaki araştırmalardan bahseder misiniz?

- Doç. Dr. İlse Brehmer, Schule im Patriarchat- Schulung fürs Parriarchat isimli bir kitap yazdı. Bayern Eğitim Bakanlığı Doç. İlse Brehmer’e araştırma yapma görevi vermişti. Doç. Brehmer, karma eğitimde kızların yeteneklerini geliştiremediklerini yazdı ve şu tespitleri yaptı:

“Karma eğitimin acele olarak reforma ihtiyacı var. Geleneksel kadın ve erkeklere verilen roller değişmeli. Öğrencilerin yeteneklerini serbest bir şekilde geliştirebilmeleri ve becerilerini ortaya koyabilmeleri için gerçekten demokratik bir eğitim sağlanmalı.”

Doç. İlse Brehmer şu tespitlerde bulundu:

Karma eğitim kızların uysallığını istismar ediyor.

Kızların yeteneklerini geliştirmesine engel oluyor.

Karma eğitim kızların fiili ve sözlü cinsel tacize uğramasına yol açıyor.

Kız okulları kızların özellikle matematik ve fen bilimlerinde daha iyi yetişmesini sağlıyor.

Kız okullarından mezun olan kızlar hayatta daha başarılı. (s.112)

Doç. İlse Brehmer, Bayer Eğitim Bakanlığı’na şu önerilerde bulundu:

Geleneksel kız-erkek okulları geliştirilmeli.

Yeni kız okulları açılmalı.

Karma okullarda erkeklerin saldırganlığı ve sınıflara hükmetmesine karşı inisiyatif geliştirilmeli.

Öğretmenler, idareciler ve aileler karma eğitimin zararları konusunda bilgilendirilmeli.

Karma eğitimde kızların aşağılanması önlenmeli.

Kız okulları açılmalı çünkü:

Bu okullarda kızlar kişisel yeteneklerini, sınırlama olmadan geliştirebilirler.

İlgi alanlarında kendilerini ilerletebilirler.

Erkeklerin seksüel baskılarından kurtulurlar.

Toplum hayatını, bilimi, geçmiş ve geleceği kadınlarla birlikte öğrenebilirler. Bilinçli ve kaliteli eğitim alabilirler. (s.113)

Almanya’da Kilise okulları ve özel okullar ayrı eğitim verir. Yapılan reformlar devlet okulları ile ilgili.