  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık

Karlıova’da bir mezra karantina altına alındı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bir mezranın korona virüs nedeniyle 14 gün boyunca karantina altına alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 13:07:46 -
Karlıova’da bir mezra karantina altına alındı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bir mezranın korona virüs nedeniyle 14 gün boyunca karantina altına alındığı bildirildi.


Karlıova İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs ile mücadele kapsamında ilçeye bağlı Kızılçubuk köyü Hacıfazıl Mezrası’na 14 gün boyunca giriş ve çıkışların kapatıldığını açıkladı.


Yapılan açıklamada, “Karlıova İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 21.06.2020 tarih ve 72 sayılı kararı ile halk sağlığının korunması ve COVİD-19 salgınının kontrol altına alınması amacıyla; 22.06.2020 tarihi saat 08.00’den itibaren ilçemiz Kızılçubuk Köyü Hacıfazıl Mezrası tüm giriş ve çıkışlara kapatılarak 14 gün süreyle karantina altına alınmasına; istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına ve gerekli tüm tedbirlerin uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.


18 Haziran’da da Karlıova ilçesine bağlı Geçitli köyü de karantinaya alınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı