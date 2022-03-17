Karl Marx’dan izin almışlar mı?

Sanatçı Suavi’nin fotoğrafının CHP’li Datça Belediyesi tarafından Karl Marx olarak paylaşılmasının arka planına yönelik iddialar gündeme geldi.

Ünlü filozof Karl Marx diye Suavi’nin fotoğrafını kullandılar

‘Heykelci’ CHP’li Datça Belediyesi’nin sosyal medya hesabından, ünlü filozof Karl Marx’ın anıldığı paylaşımda sözde halkçı sanatçı Suavi’nin fotoğrafı kullanıldı. Datça Belediyesi’nin oyununa CHP ydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da geldi ve aynı paylaşımı yaptı. CHP’li Yıldız sosyal medya dalga konusu olunca paylaşımı apar topar kaldırdı.

“Bilgim var, izin aldılar” iddiasında bulundu.

CHP’li “Datça Belediyesi, Karl Marks diye yanlışlıkla Suavi’nin fotoğrafını kullandı” şeklindeki iddiaların yayılması üzerine sözde halkçı Osman Suavi bir açıklama yaptı ve “Bilgim var, izin aldılar. Bilerek yapılmış bir paradoks” iddiasında bulundu.

“Skandalın ardından Suavi ile iletişime geçildi” iddiası

Datça’da bolca heykel yaparak gündeme gelen CHP’li Datça Belediyesi ile Osman Suavi arasında yaşanan gelişmelere yönelik ilginç iddialar gündeme geldi. İddialara göre skandalın patlat vermesinin hemen ardından durumu kurtarmak için Suavi ile iletişimi geçilmiş. Suavi ise “Bir daha olmasın. Ben çıkar ‘bilgim var’ diyerek açıklama yaparım.” yönünde CHP’li belediyenin yetkililerini cevap vermiş.

Açıklama karşılığında Suavi’ye ne kadar ödeme yaptınız?

Sözde halkçı Suavi yaşanan skandalın düzeltilmesine yönelik açıklama yapılması karşılığında CHP’li Datça Belediyesi’nden para talep ettiği ve belediyenin de istediği ödemeyi yaptığı iddia edildi.





