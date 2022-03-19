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Dünya Karısının kılığına giren adam, Romanya'da yakalandı
Dünya

Karısının kılığına giren adam, Romanya'da yakalandı

Erkeklerin ülke dışına çıkması yasaklanınca Ukraynalı bir adam, karısının kılığına girdi. Bebeğiyle birlikte sınırı geçmek isteyen adam, Romanya'da yakayı ele verdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 19:43:00 - 2022-03-19 19:43:26
Karısının kılığına giren adam, Romanya'da yakalandı

Rusya'nın başlattığı harekatın 3'üncü haftasında Ukrayna'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Ukrayna'da güvenlik güçleriyle birlikte siviller de Rus birliklere karşı direnişini sürdürüyor.

Bununla birlikte 3 milyondan fazla insan, Ukrayna'yı terk ederek farklı ülkelere göç etmek zorunda kaldı.

Milli seferberlik ilan eden Ukrayna'da 70 yaşından küçük erkeklerin ülke dışına çıkması ise yasaklandı.

Çareyi karısının kılığına girmekte buldu

Bu yasak nedeniyle yurt dışına göç etmek isteyen erkeklerin önü kesildi. Ukraynalı bir adam ise çareyi karısının pasaportunu alarak kılık değiştirmekte buldu.

Bebeğiyle birlikte Romanya sınırına giden makyajlı adam, sınırda yakayı ele verdi. Yakalanan adamın üzerinden karısının pasaportu çıktı.

 

 

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