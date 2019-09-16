0553 313 94 23

Karısını dövdüğü iddia edilen şahıs tutuklandı

Eskişehir’de tartıştığı karısını dövdüğü iddia edilen şahıs, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 14:43
Karısını dövdüğü iddia edilen şahıs tutuklandı

Eskişehir’de tartıştığı karısını dövdüğü iddia edilen şahıs, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. A.K. ifadesinde, "Eşimin üzerine düştüm, sonrasında yaralandığını fark ettim" dedi.


Edinilen bilgilere göre olay, Erenköy Mahallesi’nde bir ikamette meydana geldi. Tartışma sonucunda eşini dövdüğü iddia edilen A.K. (36), ifadesinin alınmasının ardından tutuklandı. 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan ifadesinde karısının üzerine düştüğünü ve bu yüzden yaralandığını savunan A.K., "Olay sebebiyle pişmanım. Annem ile eşimin kucağında çocuk vardı. Anneme tartıştıkları zaman çocuğu uzaklaştır şeklinde uyardım. Çocuğa zarar verme ihtimalleri vardı. Çocuğu uzaklaştırıp tartışmak istedim. Daha sonra eşimle birlikte yere düştük. Ben de eşimin üzerine düştüm. Sonrasında eşimin yaralandığını fark ettim. Eniştem geldi. Eşimi Eskişehir Şehir Hastanesine götürdük. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi.


A.K., karısına ait adli tıp raporu sonucunda, üzerine atılı ’eşe karşı kemik kırığı olacak şekilde kasten yaralama’ suçunu işlediği yönünde somut deliller olduğu gerekçesiyle 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 14:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına hapis cezası
    1. FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına..
    2. Konya’da Avrupa Hareketlilik Haftası..
    3. Antalya’da turizm bölgelerine havadan..
    4. Çanakkale’de 45 mülteci yakalandı
    5. Bahçelievler'de silahlı saldırı!
    6. Nefes kesen yılan operasyonu
    7. İran, Birleşik Arap Emirlikleri..
    8. Uyuşturucu ticareti şüphelisi..
    9. Milas’ta hırsızlık operasyonu; 2..
    10. Ronaldo, babasından bahsederken..
    11. Yeni eğitim öğretim yılı için tören..
    12. Yücel İldiz'e başkan desteği: Denizli..
    13. Fırat'ın doğusunda beşinci ortak..
    14. 'Atatürk' adlı 'çocuk' kitabında..
    15. Almanya'nın "Kuzey Kapısı'nı" Türkler..
    16. Keçiörengücü, ligde 28 maçtır evinde..
    17. Rıza Kayaalp, Dünya Güreş..
    18. Hasadını toplayan çiftçiler Fındık..
    19. "Çocuklarınızla pozitif iletişimde olun"
    20. Sahipsiz atlar belediye korumasında
    21. Rıza Kayaalp, Alman rakibi Eduard..
    22. "İşçi milli takımı" takım otobüsüne..
    23. Karısını dövdüğü iddia edilen şahıs..
    24. Sağlıklı Hayat Merkezi Tanıtım..
    25. Temel Spor Eğitimi için açılış töreni..
    26. Bursa dondurulmuş gıdayla dünyaya..
    27. Mudanya Fuar ve Kongre Merkezi projesi..
    28. Kars’ta okul servislerine jandarmadan..
    29. Tütüncü’den Aşure gününde birlik mesajı
    30. 'Beyaz sakalından utan be' demişti!..
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Para para para…
    Para para para…
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda