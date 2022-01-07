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Yerel Karısını 11 yerinden bıçakladı. Sesi duyan komşuları polisi aradı
Yerel

Karısını 11 yerinden bıçakladı. Sesi duyan komşuları polisi aradı

Gaziantep'te vahşet! Karısını öldürdü, sesi duyan komşuları polisi aradı.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 13:59:00 - 2022-01-07 14:23:43
Karısını 11 yerinden bıçakladı. Sesi duyan komşuları polisi aradı

Gaziantep'te fırıncılık yapan Nurettin Kartal (45), evde tartıştığı eşi Nurcan Kartal'ı (40) 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Nurettin ve Nurcan Kartal çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Nurettin Kartal, mutfaktan aldığı bıçakla eşini 11 yerinden bıçakladı.

Gürültüleri duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından 3 çocuk annesi Nurcan Kartal'ı, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Nurcan Kartal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Nurcan Kartal'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Gözaltına alınan Nurettin Kartal'ın emniyetteki sorgusu sürüyor.

 

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