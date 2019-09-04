Karışık salça tarifi | Biber ve domatesten karışık salça nasıl yapılır?

Salça tarifleri arasında en çok tercih edilen çeşitlerden biri de karışık salça yapımıdır. Sadece biber veya sadece domates salçası tercih etmeyenler her ikisini karıştırarak da lezzetli bir salça elde edebilirler. Karışık salça tarifi şu sıralar ev hanımlarının gündeminde. Peki biber ve domatesten karışık salça nasıl yapılır? İşte ayrıntılarıyla karışık salça tarifi...

Karışık salça nasıl yapılır?

Malzemeler

10 kilo kapya biber,

5 kilo domates,

1 çorba kasesi kaya tuzu

Yapımı

Öncelikle biber ve domatesleri yıkayıp sularının süzmesi için bir kenara alıyoruz. Domates ve biberleri en ufak haline getirmek için çekiyoruz. Bu aşamada mutfak robotu ve katı meyve sıkacağını kullanabilirsiniz.

Her iki malzemeyi elinde bulunan en büyük tencereye koyun. Domates ve biberleri yaklaşık 1 saat karıştırarak kaynatın. 1 kase tuz ekleyerek 40 dakika daha kaynatmaya devam edin. Dibini tutmaması için suyu azaldıkça, sürekli karıştırın.

Salça tamamen koyulaşıp,suyunu çekince tencereyi kenara alarak soğuduktan sonra kullanacağımız kaplara veya kavanozlara koyun.

Salçayı az kaynattığınızı düşünürseniz kaplara aldıktan sonra veya pişirdiğiniz kapta üzerine tülbent gererek güneşte bekletip koyulaşmasını sağlayabilirsiniz.

Kapağı kapatılan kavanozlar ters çevirerek üzerini kalın örtüyle örtün. Soğuyunca serin bir yere kaldırabilirsiniz.

Bu ölçülerden 5 kilo salça çıkmaktadır.