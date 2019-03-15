Karındaki kitleyi ’kilo’ sandılar

Karın ağrısı şikayetleriyle Yozgat Şehir Hastanesi’ne başvuran 16 yaşındaki Tuğba Ş.’nin karnından 23 santim çapında ve 2.4 kilogram ağırlığındaki kitle başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Necip Fazıl Aras tarafından gerçekleştirilen operasyonun ardından hasta sadece bir gün sonra taburcu edildi.

Op.Dr. Necip Fazıl Aras, ameliyatla ilgili bilgi verirken, Yozgat Şehir Hastanesi’nde çocuk bir hastadan ilk kez böyle büyüklükte bir kitlenin çıkarıldığını belirterek şunları söyledi: “Karnındaki şişlik kilo alımına bağlanan hasta böyle büyüklükte bir kitleden bu yüzden haberdar olamamış. Şiddetli ağrılar olunca hastanemize başvurdu. Yapılan incelemelerde neredeyse bir futbol topu büyüklüğündeki kitlenin bu ağrılarının sebebi olduğu anlaşıldı. Yaklaşık 1 saat süren bir operasyon ile kitle tamamen çıkarıldı ve hastamız sağlığına kavuştu. Kız çocuklarında nadiren görülen böyle kitleler çoğu zaman herhangi bir ağrıya sebep olmayabiliyor. Karnında şüpheli şişlik ve sertlik fark ettiğimiz zaman çocuklarımızı uzman bir doktora göstermekte fayda var. Erken teşhis ile böyle kitleler daha kötü sonuçlar doğurmadan çıkarılabiliyor.”