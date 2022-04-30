Karınca gelmesine ne engel olur? Karıncalara zarar vermeden kurtulmanın yolları

Karıncalar biyolojik açıdan incelendiğinde harika hayvanlar. Aşırı zekiler, uyum içinde çalışırlar ve gruplarında her birinin görevi bellidir. Ancak karıncalar evinizi bastığında gözünüze pek de o kadar sevimli görünmeyebiliyorlar. Karıncalardan biri mutfağınızdaki ilgilendiği yiyeceği farkettiğinde diğerleri de ona katılıyor ve mutfağınızı karınca sürüsü basıyor. Mutlaka bir delik veya çatlak bulup oradan mutfağa sızıyorlar. Bir kötü yanı da karıncaların ısırması. Her ne kadar karıncalardan kurtulmak isteseniz de onları öldürmeye gönlünüz el vermiyor. Bu nedenle size harika bir çözüm sunuyoruz.

Karıncalar kokuya duyarlıdır. Hatta diğer böceklerle karşılaştırıldıklarında beş kat daha hassaslar. Bunu lehinize çevirmek mümkün.

Karıncaları yok eden güçlü diğer bir baharat tarçın

Yarım çay kaşığı toz tarçını veya tarçın yağını bir bardak suyun içine dökün. Karışıma pamuk bandırarak karıncaların geçtiği yerlere sürün. Bir diğer yöntem de pencerelere, kapı girişlerine ve evin diğer girişlerine çubuk tarçın bırakmak. Son bir yöntem de sprey şişesine tarçın yağı ve su ekleyip bunu karıncaların geçtiği yolların üstüne püskürtmek. Hemen hemen herkes tarçın kokusuna bayılır. Ancak karıncalar tarçından nefret ederler. Tarçın yağı veya toz tarçını karıncaların evinize girdiği yolun üstüne dökerek onları kaçırabilirsiniz.

Yaban fesleğeni, adaçayı, nane, kekik, defne, biber ve tarçın gibi maddeleri dövdükten sonra karıncaların girdikleri yollara serpin.

Kahve telvesinin, istila edilen evinizi kurtaracağını hiç duymuş muydunuz?

Karıncaların sıklıkla görüldüğü yerlere kahve telvesi koyarsanız, karıncalar oradan hızla uzaklaşacaktır.

Arnavut biberi de karıncaların kaçmasına yardımcı olabilir. Büyük bir tencerede su kaynatın. Kaynadıktan sonra içine Arnavut biberi atıp bir süre daha kaynatmaya devam edin. Son olarak bu suyu karıncaların sık geçtiği yerlere azar azar dökün.

Karıncaların bir diğer nefret ettiği şey de sirkedir. Sirke aynı zamanda temizlik yapmak için de kullanıldığından bir taşla iki kuş vurabilirsiniz. Sprey şişesinin içine su, sirke ve limon suyu ekleyin. Günde bir kez karışımı karıncaların geldiği yerlere sıkın. Bir süre sonra karıncaların kaçtığını göreceksiniz.