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Yerel Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye giden karı- koca, evlerinde ölü bulundu
Yerel

Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye giden karı- koca, evlerinde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2023-10-11 23:03:00 - 2023-10-11 23:05:40
Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye giden karı- koca, evlerinde ölü bulundu

İzmir'in Kınık ilçesinde, istifra, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle pazartesi günü hastaneye giden Muzaffer ve eşi Zeynep Kırmızı, dün akşam evlerinde ölü bulundu. Karı- kocanın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

İzmir'in Kınık ilçesinde, istifra, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle pazartesi günü hastaneye giden Muzaffer ve eşi Zeynep Kırmızı, dün akşam evlerinde ölü bulundu. Karı- kocanın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.
Kınık ilçesi Poyracık Mahallesi Kasap Sokak'ta oturan Mustafa Kırmızı ve eşi Zeynep Kırmızı, pazartesi günü istifra, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti nedeniyle Kınık Devlet Hastanesine götürüldü. Tedavilerinin ardından evlerine dönen karı- kocadan bir süre haber alamayan kızları Y.K., durumu jandarmaya bildirdi. 
İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, dün akşam saatlerinde çiftin oturduğu eve gitti. Kapının açılmaması üzerine eve giren jandarma ekipleri, karı- kocanın hareketsiz olarak yattığını belirledi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Muzaffer ve eşi Zeynep Kırmızı çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi. 
Çiftin cenazesi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından, ölüm nedenlerinin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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