Karı koca çakal çıktılar! Nehanyahu'nun eşinden darbe açıklaması

İsrail'in, Gazze'deki sivil halka yönelik saldırıları sürerken, katliamın baş mimarlarından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

'İSRAİL ORDUSU NETANYAHU'YA DARBE YAPACAK'

Sara Netanyahu, esir yakınlarıyla yaptığı görüşmede birkaç kez İsrail ordusunun komuta kademesine güvenmediğini ve kocasına karşı darbe yapacağını söyledi.

Ordunun komuta kademesine yönelik suçlamalarında ısrarcı olan Sara Netanyahu'nun sözünü keserek tepki gösteren bazı esir yakınlarının, Gazze'de esir tutulan çocuklarının kaderinin orduya bağlı olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

Sara Netanyahu'nun ise cevaben, güvensizliğinin ordunun tamamına değil, suçlamalarının yalnızca ordunun üst kademesine yönelik olduğunu belirttiği ifade edilen haberde, görüşme sırasında Netanyahu'nun bu iddiayı defalarca tekrarladığı belirtildi.

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Görüşmedeki tartışmaya ilişkin basında çıkan haberlere yanıt olarak Netanyahu adına açıklama yapan sözcü, "Bayan Netanyahu’nun başına bela olan yanlış, taraflı ve sürekli sızıntılar, iğrenç bir adaletsizliktir." dedi.

'NETANYAHU HAYALİ KOMPLOLAR YAYIYOR VE BÖLÜCÜLÜĞÜ KIŞKIRTMA MEŞGUL'

Haberde, Sara Netanyahu'nun ailelerle görüşmesinde çok sayıda ordu yetkilisinin de hazır bulunduğu kaydedildi.

Oğlu Gazze'de esir tutulan İsrailli Einav Zangauker, Sara Netanyahu'nun suçlamalarına ilişkin, "Netanyahu, hayat kurtarmak için her şeyi yapmak yerine hayali komplolar yayıyor ve bölücülüğü kışkırtmakla meşgul." diye konuştu.

Zangauker, Netanyahu iktidarda olduğu sürece bir esir takası anlaşmasının mümkün olmadığını savundu.

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