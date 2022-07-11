Kurban bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başladı. Bayram 9, 10, 11 ve 12 Temmuz tarihlerinde idrak edilirken bayram tatili 9 gün olarak açıklandı. Peki, kargolar Çarşamba açık olur mu?

Kargolar ne zaman açılacak? 13 Temmuz Çarşamba kargolar açık mı kargo gelir mi?

Kamu kurum ve kuruluşları 18 Temmuz Pazartesi günü açılacak. Ancak kargo şirketlerinin pek çoğu yalnızca bayramda çalışmıyor. Bu sebeple 13 Temmuz Çarşamba günü PTT hariç diğer kargo şirketlerinin hizmet vermesi bekleniyor. Ayrıca 15 Temmuz Cuma günü de kargo şirketlerinin bazılarının hizmet vermesi bekleniyor. Kargo gönderimi yapacaksanız; öncelikle tercih ettiğiniz kargoyu 13 Temmuz Çarşamba günü arayarak mesai saatleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Yurtiçi Kargo bayram sonunda hangi gün şubelerin yeniden açılacağı konusunda bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Kurban Bayramı süresince (9-12 Temmuz) tüm birimlerimiz kapalı olacaktır ve tatil sürecinde kargo dağıtımı yapılmayacaktır. 13 Temmuz tarihi itibariyle ise: tüm birimlerim normal işleyişine devam edecektir" denildi.

Sürat Kargo'dan yapılan açıklamada, "9 - 12 Temmuz Kurban Bayramı süresince tüm birimlerimiz kapalı olacaktır. 13 Temmuz tarihinden itibaren ise tüm birimlerimiz çalışmalarına devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.