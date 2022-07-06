Kurban bayramı 9-12 Temmuz’da idrak edilecek. Bayram tatili ise 9 gün olarak ilan edildi. Bu sebeple vatandaşlar arifi gününde kargo şirketlerinin açık olup olmadığı araştırılıyor.

Kargolar 8 Temmuz Cuma açık mı? Arife günü kargolar çalışacak mı?

8 Temmuz Cuma günü yarım gün resmi tatildir. Ancak PTT dışında diğer kargo şirketlerinin gün boyu hizmet vermesi bekleniyor. Bayram boyunca kargo firmalarının kapalı olacak. 13 Temmuz Çarşamba günü ise pek çok kargo şirketi hizmet vermeye devam edecek. PTT kargonun ise 18 Temmuz’da açılması bekleniyor.