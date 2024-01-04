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Yerel Kargo paketinden çıkan şoke etti
Yerel

Kargo paketinden çıkan şoke etti

Yeniakit Publisher
2024-01-04 20:44:00 - 2024-01-04 20:45:57

Muğla polisinin düzenlediği operasyonda kargo paketi içindeki ayakkabı içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü il genelinde yapılan Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları çerçevesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 11 ayrı operasyon düzenledi.

Kargo ile Muğla’nın Bodrum ilçesine uyuşturucu gönderileceği bilgisini alan Narkotik ekipleri, gelen kargo paketinde inceleme yaptı. Paket içindeki ayakkabı içinde kağıda emdirilmiş sentetik bonzai maddesi, Fethiye’de ise 262,3 gram esrar maddesi ele geçirildi. 11 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, 2 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 8 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan, 1 şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırmak suçundan işlem yapıldı, 1 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi.

Fabrika görünümlü uyuşturucu serası
Fabrika görünümlü uyuşturucu serası

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Fabrika görünümlü uyuşturucu serası


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