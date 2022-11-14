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Yerel Kargo kutusunda armut ve kestanelerin arasına gizlenmiş 200 mermi çıktı!
Yerel

Kargo kutusunda armut ve kestanelerin arasına gizlenmiş 200 mermi çıktı!

Konya’nın Beyşehir ilçesinde polis ekipleri, başka bir ilden kargoyla gönderilen armut ve kestanelerin arasına gizlenmiş 200 tabanca mermisi ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 19:04:00 -
Kargo kutusunda armut ve kestanelerin arasına gizlenmiş 200 mermi çıktı!

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir kargo firması ile bir kişiye tabanca mermisi gönderileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Çalışma başlatan ekipler, Beyşehir'de faaliyet gösteren kargo firmasının şubesine giderek, sahibine teslim edilmek üzere nakledilmeyi bekleyen kapalı kutuyu açtı.

Kutudan armut ve kestanelerin arasına gizlenmiş 4 kutu halinde 200 adet 9 milimetre çapında tabanca mermisi çıktı.

Polis, olayla ilgili olarak bir silah fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenilen 1 şüpheli hakkında 6136 sayılı Kanun'a muhalefet etmekten adli işlem başlattı.

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