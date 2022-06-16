Kargo aracından binlerce kaçak ürün çıktı!
Elazığ-Malatya yol uygulamasında bir kargo firmasına ait kamyonda yapılan aramada, gümrük kaçağı binlerce ürün ele geçilirken, gönderici 2 şahıs hakkında yasal tahkikat başlatıldı.
Elazığ-Malatya yol uygulamasında bir kargo firmasına ait kamyonda yapılan aramada, gümrük kaçağı binlerce ürün ele geçilirken, gönderici 2 şahıs hakkında yasal tahkikat başlatıldı.
Analistler, para politikalarına ilişkin azalan belirsizlikler ve atılan adımların enflasyonla mücadele konusunda kararlılığı vurgulaması ile küresel pay piyasalarında risk iştahının arttığını söyledi.
Bugün İngiltere Merkez Bankası ve yarın Japonya Merkez Bankası'nın gerçekleştireceği toplantıdan çıkacak kararların fiyatlamaları netleştireceğini aktaran analistler, tahvil ve döviz piyasalarının seyrinin izlenmeye devam edileceğini kaydetti.
Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri ve haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.560 puanın direnç, 2.480 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.