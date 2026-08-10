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Yerel Kargo aracı kargoları teslim edemeden alev alev yandı
Yerel

Kargo aracı kargoları teslim edemeden alev alev yandı

Yeniakit Publisher
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Kars'ın Sarıkamış ilçesi Karakurt mevkiinde kargo aracında henüz sebebi bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Alevler tüm aracı sararken, ihbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi ve yangına müdahale etti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir araç, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangında araç adeta alev topuna dönerken, olay çevrede paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, olay, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle araçta yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede aracın tamamını sarmasıyla birlikte araçtan yoğun duman yükseldi.

Yangını gören çevredeki vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunmasının ardından olay yerine ekipler sevk edildi. Alev alev yanan araca müdahale edilirken, yangının çevreye sıçramaması için de gerekli güvenlik önlemleri alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığı öğrenilirken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının kesin çıkış nedeni, yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.

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