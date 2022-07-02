"Kargamel"e gözü gibi bakıyor
Sakarya'da, yaralı kargayı tedavi ettirip evladı gibi bakan Tuğba Dinçer, "Adını "Kargamel" koydum. Başkaları sevmeye çalışınca, insanlardan kaçıyor. Kimseye sevdirmiyor. Görenler aramızdaki bağa şaşırıyor" dedi.
Sakarya’nın Karasu ilçesinde kafe işletmeciliği yapan Tuğba Dinçer'in beslediği kargası ile olan ilişkisi görenleri gülümsetiyor.
Yavruyken yaralı bir şekilde babasıyla birlikte bulduğu kargaya evladı gibi bakan kadın, 'Kargamel' adını verdiği kargasına elinden yem yediriyor.
Tuğba Dinçer tarafından bakılan karganın sahibine olan bağlılığı da dikkat çekiyor.
Yaralı kargayı, yavruyken bulduklarını belirten Tuğba Dinçer, "Bulduğumuzda, babam kedilerin elinden almış. Boğazındaki tüyler yolunmuştu. Yavruyken annesi yuvadan atmış diye düşünüyorum. Besledim, ilgilendim, açıkçası çok kafese koyma taraftarı değildim ama yine kedilerden koruyabilmek için kedi kutusunda baktım 3-4 gün." dedi.