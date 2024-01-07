Kargalar alet kullanıyor, kayak yapıyorlar! Kuş beyinli deyip geçmeyin bu video kaçmaz

Bu zeki kuşların beyinleri, boyutlarına oranla oldukça gelişmiş, özellikle de neokorteks bölgesi. Bu bölge, öğrenme, problem çözme ve sosyal etkileşim yetenekleriyle ilişkilendirilir. Kargaların araç kullanımı ve karmaşık sosyal yapıları, onların beyinlerinin sadece mekanik işlevleri yerine getirmekten çok daha fazlasını yapabildiğini gösterir. Kayak yapıyor, alet kullanıyor, problem çözüyorlar...

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