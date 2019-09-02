Karesi’de halk sağlığı günleri başladı

Karesi Kent Konseyi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Karesi Belediyesi işbirliğiyle Eylül ayı boyunca sürecek olan Karesi Halk Sağlığı Günleri, “Kadınlarda Kanserden Korunma ve Erken Teşhisin Önemi" temalı eğitim ve kanser taraması ile başladı. Etkinlikler sağlık taramaları, yürüyüş ve bisiklet turu ile devam edecek.

Halk Sağlığı Haftası kutlamaları kapsamında Karesi Kent Konseyi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Karesi Belediyesi işbirliğiyle Eylül ayı boyunca Karesi Halk Sağlığı Günleri düzenlenecek. Etkinlikler “Kadınlarda Kanserden Korunma ve Erken Teşhisin Önemi" temalı eğitim ve kanser taraması ile başladı. İlki Adnan Menderes Mahallesi 5 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde düzenlenen programa katılan kadınlara eğitim verilirken, Şehir Hastanesinde kanser taramasından geçirildiler.

Eğitimleri veren Nolu Aile Sağlığı Merkezi hemşirelerinden Sezen Yavuz, 2003 yılından bu yana Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM)’de görevli olduğunu söyleyen Yavuz, “Aktif bir şekilde vatandaşlarımız için düzenlenen eğitimlere gidiyoruz. Karesi Kent Konseyi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Karesi Belediyesi işbirliğiyle beraber Halk Sağlığı Günlerinde yine bir eğitim çalışması yapıyoruz. Eğitimimiz güzeldi. Katılan bayanlarımız bilinçliydi. Daha geniş katılımlı yapmayı düşünüyoruz. Salı ve Cuma günüde eğitimlerimiz devam edecek” dedi.

Karesi Halk Sağlığı Günleri etkinlikleri kapsamında “Kadınlarda Kanserden Korunma ve Erken Teşhisin Önemi" temalı eğitim ve kanser taraması 3 Eylül Salı Günü Kuva-yi Milliye Mahallesindeki İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi, 6 Eylül Cuma günü ise Ege Mahallesindeki Karesi Toplantı ve Nikah Salonunda saat 10.00’dan itibaren başlayacak.

Sağlık taramaları ve farkındalık etkinlikleri düzenlenecek

Karesi Halk Sağlığı Günleri kapsamında 4-5 Eylül tarihlerinde ise Hasanbaba Çarşısı yanındaki Prof. Dr. Necmettin Erbakan Meydanı’nda saat 11.00-19.00 arası kurulacak olan stantlarda Sağlık Taraması ve Farkındalık Etkinlikleri düzenlenecek. Etkinliklerde vatandaşlara ücretsiz olarak şeker, tansiyon, vücut kitle endeksi ölçümleri ile obezite taraması gerçekleştirilecek. Yine kurulacak olan stantlarda vatandaşlara sağlıklı beslenme ve obezite, kanserden korunma ve erken teşhis yöntemleri, anne-çocuk ve ergen sağlığı, bağımlılıkla mücadele, ağız ve diş sağlığı, spor ve sağlıklı yaşam, bulaşıcı olmayan hastalıklar, organ bağışı ve engelliler konusunda bilgilendirmelerde bulunulacak.

Karesi Halk Sağlığı Günleri, 15 Eylül Pazar günü saat 09.00’da Karesi Park’tan başlayarak Değirmenboğazı’nda sona erecek olan bisiklet turu, Değirmen Boğazı ve mesire alanı arasında yapılacak Sağlık Yürüyüşü ve yürüyüş sonunda saat 11.00’da verilecek kahvaltı ile sona erecek.