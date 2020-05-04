Karesi, hem virüsle hem de haşereyle mücadele ediyor

Karesi Belediyesi, ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona virüs salgını riskine karşı dezenfeksiyon çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken vatandaşların sineksiz bir yaz geçirmesi için haşereyle mücadelede de etkin bir şekilde çalışıyor. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, yaptığı açıklamada, “Karesi’de hemşehrilerimizin rahat bir yaz geçirmesi için haşereyle mücadeleyi planlı bir şekilde sürdüyoruz” dedi.

Haşereyle mücadele çevreyi kirletmeden sürdürülüyor

Karesi Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı haşere ile mücadele ve kaynak tarama çalışmalarını 1 Kasım tarihinden bu yana ara vermeden sürdürüyor. Havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan haşerelere karşı çalışma planı hazırlayan Karesi Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri; yeşil alan, ağaç, çöp bidonları, sokaklar, gölet ve bataklık alanları ve su birinkileri gibi tüm kaynakları haşereye karşı ilaçlıyor. Ekipler tüm mahallelerde sabah erken saatlerde başladıkları ilaçlama çalışmalarını gece geç saatlere kadar sürdürüyor. İlaçlama faaliyetlerinde modern ilaçlama teknikleriyle doğanın dengesini bozmayacak, Sağlık Bakanlığı’nca onaylı ve toplum ve çevre sağlığına zarar vermeyecek ilaçlar kullanıyor. İlaçlama ekipleri, belirlenen program ile şehir merkezindeki ve kırsaldaki tüm mahallelerde ilaçlama çalışmalarını yoğun bir şekilde yürütüyor.

Larva kaynakları ilaçlanıyor

Karesi Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içersinde gerçekleştirdiği çalışmalarla, talepler doğrultusunda yapılan ilaçlamaların haricinde taramalar doğrultusunda tespit edilen larva kaynaklarında da ilaçlama yapıyor. Halk sağlığına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında çevreyi ve ekolojik dengeyi koruma bilinci ile hareket eden ekipler, kullanılan biyosidal ürünler ile insan sağlığına zarar vermeyen tamamen biyolojik ürünler kullanıyor. Vatandaşlar ilaçlama konusundaki talep ve şikayetlerini 444 99 10 numaralı Karesi Belediyesi Çağrı Merkezi’ne iletebilecekler.

Başkan Orkan: Hem virüsle hem de haşereyle mücadele ediyoruz

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Karesi’de bir yandan korona virüsle mücadele için yapılan dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirilirken bir yandan da haşereyle mücadelenin de etkin bir şekilde sürdürüldüğünü ifade etti. Başkan Orkan, “İlçemizde yeni tip Korona virüs salgını dolayısıyla salgının ortaya çıktığı ilk günden beri yoğun bir şekilde dezenfeksiyon çalışmalarına başladık ve devam ediyoruz. Bunun yanında, geçtiğimiz aylarda Büyükşehir Belediyesi ile tüm ilçe belediyelerinin imzaladığı iş birliği protokolüyle haşereyle mücadele noktasında sahada daha da güçlü bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Karesi’de hemşehrilerimizin rahat bir yaz geçirmesi için haşereyle mücadeleyi planlı bir şekilde sürdüyoruz. Ekiplerimiz, insan sağlığına zarar vermeyen ürünler kullanıyor. Özellikle larvaların kaynaklarını bularak yaz aylarında karşılaşılacak popülasyonun büyük bir ölçüde çökmesini sağlıyoruz. İnşallah kısa bir süre içerisinde hem bu salgından kurtulmayı hem de Karesi’de sineksiz bir yaz geçirmeyi amaçlıyoruz” dedi.