KARDÖKMAK'ta toplu iş sözleşmesi imzalandı

KARABÜK (AA) - Karabük Demir Çelik Fabrikalarına (KARDEMİR) bağlı kuruluşlarından KARDEMİR Döküm Makine Sanayi (KARDÖKMAK) ile Özçelik-İş Sendikası arasında 2019-2020 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Şirket merkezinde imzalanan sözleşmeye KARDÖKMAK'ı temsilen, KARDEMİR ve KARDÖKMAK Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan ve KARDÖKMAK AŞ Şirket Müdürü Murat Canbaz katıldı. Sendika tarafında ise HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci ile sendika şube başkanı ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Ücret ve sosyal haklara yapılacak zamların görüşüldüğü oturum sonunda taraflar masadan anlaşarak ayrıldı.

1 Ocak 2019-31 Aralık 2020 dönemini kapsayan 2 yıllık sözleşmeyle, 125 çalışanın ücretlerinde iyileştirmeler sağlandı. Sözleşme ile işçilere birinci yıl için yüzde 41'i aşan zam artışı yapıldı. Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasının ardından işveren ve sendika heyeti, KARDÖKMAK tesislerine geçerek sözleşme sonuçlarını çalışanlarla paylaştı.

KARDEMİR ve KARDÖKMAK Yönetim Kurulu Başkanı Güleç, burada yaptığı konuşmada, KARDEMİR'in büyük bir aile olduğunu söyledi.

Mart ayında KARDEMİR toplu iş sözleşmesi imzalanırken KARDÖKMAK çalışanlarının da toplu iş sözleşmesi kapsamına alınması konusunda söz verdiğini hatırlatan Güleç, şöyle konuştu:

"Bugün o sözümüzü yerine getirmiş olmanın mutluluğu ile karşınızdayız. Sizlere hem KARDÖKMAK hem de KARDEMİR yönetim kurullarımız adına hitap ediyorum. Şimdi bizim sizlerden isteğimiz, sendika başkanımızın açıklayacağı zam oranı kadar, en az o kadar üretim artışı için gayret göstermeniz. Bizi, sendika yönetimimizi, genel müdürümüzü mahcup etmeyeceğinizi biliyorum."

- "Devletimizin ve hükümetimizin başarıları bize en büyük yolu açıyor"

Güleç, KARDÖKMAK olarak ciddi yatırım planları olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Sizlerin daha uzun yıllar bu şirketlerde daha güvenli şekilde çalışıp istikbalinizi elde etmeniz için o yatırımları yapacağız. Devletimizin ve hükümetimizin başarıları bize en büyük yolu açıyor. Bu destek devam etsin, başarılı olsun. KARDEMİR'in, KARDÖKMAK'ın, KARÇEL'in başarıları devam etsin. Ülkemizdeki refah payını artırmamızda hepimizin bir katkısı olsun. Sizlerden gayret görmeliyiz ki özveri görmeliyiz ki bu yatırımları yapabilelim. Önümüzdeki 3 senede çok fazla yatırım yapacağız ve sizler için daha yüksek bir refah seviyesini yakalayacağız."