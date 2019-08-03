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Kardeşlik de sahteymiş! CHP, AK Parti kazanınca geri aldı

CHP'li Avcılar Belediyesi, kardeş belediye ilan ettiği Geyikli Belediyesi 31 Mart'ta AK Parti'ye geçince, 2017'de hediye ettiği makineleri geri aldı. Geyikli Belediye Başkanı Oruçoğlu, "Onları kardeşlikten çıkarıyorum. Böyle kardeş olmaz." dedi.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:09
Kardeşlik de sahteymiş! CHP, AK Parti kazanınca geri aldı

CHP'li Avcılar Belediyesi, Çanakkale'nin Geyikli Belediyesi 31 Mart seçimlerinde AK Parti'ye geçince 2017 yılında 'kardeş belediye' kapsamında bağışladığı kamyon ve kazıcıyı geri istedi. Avcılar'a yeni seçilen Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin imzasıyla gönderilen yazı ile araçlar istendi. Kendilerine tam 8 kez yazı gönderildiğini belirten Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, "Kültürümüzde böyle bir şey yok. Onları kardeşlikten çıkarıyorum. Böyle kardeş olmaz olsun" dedi.

Kardeşlik iptal edildi

Geyikli Belediyesi'nin 9 meclis üyesinden 4'ü AK Parti, 5'i de CHP'li. Oruçoğlu başkanlığında toplanan mecliste dün, AK Partili üyeler Fatih Biçici, Ahmet Çiçek, Hüseyin Beceren ve Hakkı Eker'in oylarıyla 'kardeşlik' iptal edildi. CHP'li meclis üyesi Fatih Özcan mazeretinden dolayı katılmadığı toplantıda CHP'li üyeler Mehmet Atilla, Zuhal Özkan, İsmail Salman ve İbrahim Erçetin ise karara karşı çıktı.

Her ikisi de 2017'de CHP'li olan Avcılar Belediyesi ile Geyikli Belediyesi, iki belediyenin meclis kararıyla o dönem 'kardeş belediye' oldu. Avcılar'dan Geyikli Belediyesi'ne bir adet kamyon ile kazıcı yükleyici bir iş makinesi hediye edildi. Her iki belediye arasındaki 'kardeşlik' ilişkisi 31 Mart yerel seçimlerine kadar iyi gitti. Ancak son seçimlerde Geyikli'yi AK Parti kazanınca 'kardeşlik' bozuldu. Avcılar Belediye Başkanlığına seçilen Turan Hançerli'nin imzasıyla seçimlerden hemen sonra tam 8 kez Geyikli Belediyesi'ne yazı gönderilerek araçlar geri istendi.

"Ayıp ettiniz be ya"

Sabah gazetesine konuşan Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu "Geyikli halkının yerel diliyle söylüyorum: 'Ayıp ettiniz be ya'. Bu CHP zihniyetinde halka hizmet değil, benden olana hizmet var. Olmayana yok anlayışıdır" diye konuştu. Mevlüt Oruçoğlu, "Kültürümüz, ahlakımız bu değil. Milletin partisi olmaz. Seçim bitti, işimize bakarız. Ama Avcılar'daki belediye gelmiş, bizim Geyikli'den araçları istemiş ve almış. 13 Temmuz'da bu araçları bir tutanakla teslim ettik. Geyikli Belediyesi'nin 9 meclis üyesi var. 4'ü AK Parti, 5'i de CHP'li. Biz burada kamu hizmeti yapıyoruz. Vatandaşa hizmet yolunda parti farkı ve ayrımı olmaz. Ancak görüyoruz ki bunlar AK Partili ise hizmet vermekten kaçınıyorlar." dedi.

AK Parti Geyikli Belde Başkanı Mustafa Kirveli, "Ayıp ettiler be ya. Böyle kardeşlik olmaz olsun." diyerek Belediye Başkanı Oruçoğlu ve meclis üyelerinin aldığı iptal kararının yerinde olduğunu söyledi.

Bülent Turan: Bir CHP klasiği

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Bir CHP klasiğiyle karşı karşıya kalmak bizi şaşırtmadı. Peki biz ne kaybettik. Bayramiç'i kaybettik, Çan'ı kaybettik, Umurbey'i kaybettik. Dünya kadar araç vermiştik oralara. Hiç aklımıza gelmedi böyle bir şey yapmak. Böyle bir şey ancak CHP'lilerin aklına gelir. Bunu da yaptılar. Tarihe kara bir leke olarak geçecek bu istek." diye konuştu.

CHP'li isimden görülmemiş pişkinlik

Geyikli Belediye Meclisi'nin 'Kardeş Belediye' kararının iptaliyle ilgili konuşan CHP Geyikli Meclis Üyesi Zuhal Özkan, "Avcılar Belediyesi bize 5 yıl büyük destek verdi. Geyikli'de CHP'li başkan görev yaptığında hizmetlerin aksamaması için Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak bizzat ilgilenip, yardım etti. Bu araçları Avcılar Belediyesi geçici süreyle vermişti. Şimdi geri almak istiyor. Bu geri isteme kararının doğru olduğunu düşünüyorum. Avcılar Belediyesi haklı olarak kendi araçlarını istiyor." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:09
  1. Çanakkale
  2. CHP'li Avcılar Belediyesi
  3. Geyikli Belediyesi
  4. Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu
  5. Kardeş Belediye

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  • BilalBilal27 dk önce
    Bu chp li yoniticiler den bi cacik bile olamayacagini chp li secmenler de biliyorchp zihniyeti,alkollu olup da camide kendini ayik gostermek gibi bir karekterleri vardir.

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