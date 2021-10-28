Kardeşler Zengezur ile kucaklaşacak

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan’lı mevkidaşı İlham Aliyev tarafından temeli atılan Zengezur koridorunun tarihi kazanımlara kapı araladığı ifade ediliyor.



Türkiye ile Türki devletler arasındaki kara sınırını tıkayan Ermenistan’ın güney bölgesinde alan açılarak oluşturulan Zengezur koridoru, tarihi hamle olarak yorumlanıyor. Karabağ zaferinin ardından varılan anlaşma çerçevesinde Türkiye ile Azerbaycan’ı birbirine bağlayacak şekilde oluşturulacak koridorun Başkan Erdoğan ile Aliyev’in katıldığı törenle temelinin atılmasını “Turan hamlesi” olarak nitelendiren uzmanlar, karadan ağ kurularak Anadolu’nun Kafkasya’ya, Türki devletlerin Balkanlar ve Akdeniz’e ulaşacağına dikkat çekiyor.

Gökdağ: İstanbul'dan Sibirya'ya...

Yeni Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi (YTSAM) Türk Dünyası Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ, “Bu yol ‘Turan’ yoludur” dedi. YTSAM stratejisti Gökdağ, “Azerbaycan topraklarının uzun süre işgal altında tutulması ve dünyanın da bu işgale destek vermesi, Türklerin ulaşımını kesme yolunda atılan bir adımdı. Ne mutlu ki Türkiye ve Azerbaycan hem siyasi hem askeri olarak güçlerini birleştirdiler ve işgal altında tutulan topraklar kurtarıldı. Bu kurtuluş Zengezur koridoru projesiyle taçlandırıldı. Koridor, Türk dünyası için mühim bir gelişmedir. Daha önceki Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı çalışmalarıyla birlikte İstanbul’dan Taşkent’e, Kazakistan’a, Bişkek’e, Sibirya’ya kadar uzanacak kara ve demiryolu ağı oluşturuluyor” ifadelerini kullandı.



Enerji vurgusu yapan Prof. Bilgehan Gökdağ, “Yollarımızı ne kadar birbirine bağlarsak hem uzun yıllar birbirinden ayrı olan Türk toplumları birleşecekler ve başta ekonomi olmak üzere yeni hamleler ortaya çıkaracaklar. Kazakistan’ın, Türkmenistan’ın, Azrbaycan’ın enerji kaynakları daha kolay bir şekilde Türkiye’ye ulaşacaktır. Enerji koridorlarına sahip olmak, devletleri stratejik açıdan güçlü hale getirir” diye konuştu.

Turizm potansiyeli zenginleşecek

Zengezur koridorunun Türk dünyasına yönelik turizmi de artıracağını vurgulayan Prof. Gökdağ, şunları kaydetti: “İnsanlar artık rahat şekilde aracına atlayıp Iğdır’a, Iğdır’dan Nahcivan’a ve oradan Zengezur Koridoru’yla Azerbaycan ve Türk dünyasına geze geze ulaşabilecektir. İnsanımız Türki coğrafyadaki turizm sahasına daha fazla rağbet gösterecektir. Kırgızistan’daki turizm merkezi Issık Gölü, Azerbaycan’ın Gence şehri, Yusuf Has Hacip’in, Kaşgarlı Mahmud’un eserler verdiği Taşkent, İmam Buhari’nin Buhara şehri, Timur’un yaşadığı Semerkant’ı ve daha birçok kadim şehri kolay bir ulaşımla ziyaret edebilecek, kardeşlerimizle kucaklaşabileceğiz.”

Işık: En stratejik kazanım

Stratejik Düşünce Enstitüsü Savunma ve Güvenlik Koordinatörü Emk. Kd. Albay Mithat Işık, Zengezur koridorunun Karabağ savaşının en stratejik kazanımı olduğunu söyledi. Stalin dönemindeki işgalle Ermenistan’ın İran’a uzanan burnunun, Türk dünyasıyla Türkiye’nin irtibatını kestiğini hatırlatan stratejist Mithat Işık, “Karabağ savaşıyla Zengizur koridorunun ele geçirilmesi, çok stratejik bir hamleydi. Bu tarihi bir adım. Gönül isterdi ki Fuzuli Havalimanı ile birlikte bu yol da bitirilmiş olsun” sözlerini sarf etti.



Emk. Albay Işık, “Artık komple Türki coğrafyaya karadan ulaşma imkanımız oldu. Daha önce İran üzerinden Azerbaycan’a geçilebiliyordu. Bu da stratejik ve ticari olarak Türkiye’nin hamlelerini engelliyordu. Zengezur koridoru bütün bu sıkıntıları bertaraf ettirecek. Hem askeri hem ekonomik hem siyasi hem de kültürel yönden çok büyük bir adım atıldı. İran’ın, Ermenistan’ın ve Rusya’nın karşı çıkmasına rağmen Türkiye ile Azerbaycan’ın bu yolun temelini atması, Türk dünyasının kucaklaşmasını sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Güvenlik tedbirleri şart

Koridorun güvenliğiyle ilgili kritik uyarılarda bulunan Işık, şunları kaydetti: “Şimdi yapılması gereken, güvenlik açısından bu koridorun sahasını kuzey ve güneyden genişletmek olacaktır. İran’ın düşüncesi o yolun kuzey ve doğu yönünde Ermenistan’ın taciz ateşleriyle güvenlik açısından sıkıntılı ve tercih edilmeyen güzergah olmasını sağlamaktır. Bu sebeple yolun önce hızlı şekilde bitirilmesi daha sonra güçlü güvenlik tedbirleriyle bu tarihi projenin tamamlanması gerekmektedir.”