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Gündem Kardeşinin şehit olduğu yerde namaz kıldı
Gündem

Kardeşinin şehit olduğu yerde namaz kıldı

27 yıl önce şehit düşen Mehmet Çatal'ın ağabeyi, kardeşinin şehadetinin yıl dönümünde Tunceli'ye geldi. Kardeşinin şehit düştüğü yere giden ağabey, ağlayarak namaz kıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 10:41:00 -
Kardeşinin şehit olduğu yerde namaz kıldı

Özel harekat polisi Mehmet Çatal, terör örgütü PKK tarafından 2 Temmuz 1995 tarihinde Tunceli'de şehit edildi.

Şehit ailesinin yüreğindeki acı dinmezken, ağabey İsmil Çatal, kardeşinin şehadetinin 27'nci yıldönümünde Tunceli'ye geldi.

Vali Mehmet Ali Özkan ile bir araya gelen Çatal ardından Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne gitti. Burada şehit Çatal için Mevlid-i Şerif okundu.

İHA'nın aktarımına göre, daha sonra İsmail Çatal, kardeşinin şehit olduğu noktaya gitti.

Çatal gider gitmez kardeşinin şehit düştüğü noktada gözyaşları arasında namaz kıldı. O sırada ise duygu dolu anlar yaşandı.

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Yorumlar

099

Allah Rahmet eylesin. Sabr versin

Mustafa ÇAKIR

ALLAHIM YAR OLSUN GANİ GANİ RAHMET EYLESİN MEKANLARI CENNET OLSUN.. RABBİM sabrı cemil versin. Amin..
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