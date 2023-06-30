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Yerel Kardeşini bıçaklayıp intihar etti
Yerel

Kardeşini bıçaklayıp intihar etti

Yeniakit Publisher
2023-06-30 07:45:00 -
Kardeşini bıçaklayıp intihar etti

Samsun'da kendini tabancayla vurarak intihar eden gencin, olaydan 3 gün önce kardeşini bıçakla ağır yaraladığı ve polis tarafından her yerde arandığı ortaya çıktı.

Samsun'da kendini tabancayla vurarak intihar eden gencin, olaydan 3 gün önce kardeşini bıçakla ağır yaraladığı ve polis tarafından her yerde arandığı ortaya çıktı.
Olay, İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi Şehit Polis Ali Yıldırım Sokak üzerinde bulunan 6 katlı apartmanda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan D. (29) arkadaşının evinde tabancayla kendini kafasından vurarak intihar etti. Kendini vuran genç olay yerinde hayatını kaybetti.
Öte yandan Gökhan D.'nin kendini vurmadan 3 gün önce geceleyin Zafer Mahallesi'nde kardeşi Okan D.'yi (25) ailevi sorunlar yüzünden 3 yerinden bıçaklayarak ağır yaralandığı ve bu olayla ilgili polis tarafından her yerde arandığı ortaya çıktı.

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