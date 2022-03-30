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Dünya Kardeş ülkeden akılalmaz Çin açıklaması: Hz. Muhammed’in öğretilerini takip ediyorlar
Dünya

Kardeş ülkeden akılalmaz Çin açıklaması: Hz. Muhammed’in öğretilerini takip ediyorlar

Pakistan Başbakanı İmran Han, Doğu Türkistan’da başta Uygur Türkleri olmak milyonlarca Müslümana baskı uygulayan Çin'in Hz. Muhammed’in öğretilerini takip ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 12:04:00 -
Kardeş ülkeden akılalmaz Çin açıklaması: Hz. Muhammed’in öğretilerini takip ediyorlar

Pakistan Başbakanı İmran Han, Pazar günü başkent İslamabad’da düzenlenen mitingde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Pakistan’ın bölgedeki en büyük müttefiki Çin’den övgüyle bahseden Han, Çin’in '700 milyon insanı yoksulluktan kurtardığını' söyledi.

"Çin, İslam Peygamberi'nin öğretilerini takip ediyor"

Başbakan Han, Çin’in İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in öğretilerini takip ettiğini de öne sürdü.

İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in insanlığa rahmet olarak gönderildiğini dile getiren Han, Çin’in faaliyetlerini de bu eksende değerlendirdi.

Çin, ülkenin batısındaki Doğu Türkistan’da başta Uygur Türkleri olmak üzere milyonlarca Müslümana baskı uygulamakla suçlanıyor.

Pakistan Başbakanı İmran Han ise bölgedeki durumdan haberi olmadığını iddia ettiği açıklamalar yapmış ve tepki toplamıştı.

Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

Kocasolak

Pakistan öyle yapmasa batı Hindistan’ın önüne atıverecek. Köprüyü geçesiye biz NATO’ya Pakistan Çin’e AYI değil dayı diyoruz. Hepsi bu.

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ABİ PAKİSTAN ARTIK RUHUNU AKLINI ZİHNİNİ ÇİNE KAPTIRMIŞTIR NE SÖYLENSENDE PARA ETMEZ HİNDİSTAANA KARŞI KENDİSİNE DESTEKÇİ KENDİSİNE BOLBOL YATIRIMLAR YAPIYOR BİRDE HİNT DAMARI KANI VAR BUNLAR OLDUĞUNDAN NE YAPSANIZDA BOŞ UNUTMAYIN HİNDİSTANA VE HİNDULUĞU VE DİĞER HİNT DİNLERİNİ SİZİN BİR MİLYAR IRKINIZ TÜRKLER ÇIKARDI DOLAYISIYLA İLK SUÇLU ARYAN TÜRKLERDİR ANLADIZMI AKİT SONRA BU İZM İNANÇLARINA UYAN ALÇAKLAR SUÇLUDUR
TÜM YORUMLARA GİT

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