Kardeş ülkeden akılalmaz Çin açıklaması: Hz. Muhammed’in öğretilerini takip ediyorlar
Pakistan Başbakanı İmran Han, Doğu Türkistan’da başta Uygur Türkleri olmak milyonlarca Müslümana baskı uygulayan Çin'in Hz. Muhammed’in öğretilerini takip ettiğini söyledi.
Pakistan Başbakanı İmran Han, Pazar günü başkent İslamabad’da düzenlenen mitingde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Pakistan’ın bölgedeki en büyük müttefiki Çin’den övgüyle bahseden Han, Çin’in '700 milyon insanı yoksulluktan kurtardığını' söyledi.
"Çin, İslam Peygamberi'nin öğretilerini takip ediyor"
Başbakan Han, Çin’in İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in öğretilerini takip ettiğini de öne sürdü.
İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in insanlığa rahmet olarak gönderildiğini dile getiren Han, Çin’in faaliyetlerini de bu eksende değerlendirdi.
Çin, ülkenin batısındaki Doğu Türkistan’da başta Uygur Türkleri olmak üzere milyonlarca Müslümana baskı uygulamakla suçlanıyor.
Pakistan Başbakanı İmran Han ise bölgedeki durumdan haberi olmadığını iddia ettiği açıklamalar yapmış ve tepki toplamıştı.
Kaynak: Mepa News