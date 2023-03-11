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Dünya Kardeş ülke yardıma devam ediyor... Pakistan'dan Türkiye'ye 3. yardım gemisi yola çıktı
Dünya

Kardeş ülke yardıma devam ediyor... Pakistan'dan Türkiye'ye 3. yardım gemisi yola çıktı

Pakistan’dan 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Türkiye’deki afetzedelere 2 bin 600 kışlık çadır taşıyan 3. gemi yola çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-03-11 16:47:00 -
Kardeş ülke yardıma devam ediyor... Pakistan'dan Türkiye'ye 3. yardım gemisi yola çıktı

Pakistan’dan 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Türkiye’deki afetzedelere 2 bin 600 kışlık çadır taşıyan 3. gemi yola çıktı.

Karaçi Limanı’nda düzenlenen törene Türkiye’nin Karaçi Başkonsolosu Cemal Sangu, Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) Başkanı Korgeneral İnam Haydar Malik ve Pakistan Deniz Kuvvetleri Filo Komutanı Tuğamiral Faysal Abbasi katıldı. Sangu, yaptığı açıklamada, Pakistan’ın Türkiye’deki depremzedelere yönelik yardımları için teşekkür ederek, iki ülkenin zor zamanlarda daima yan yana durduğunu söyledi.

Türkiye’deki depremzedeler için 2 bin 600 kışlık çadır taşıyan Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait gemi, Suriye’ye de 22 bin battaniye, gıda kolileri ve jeneratörler ulaştıracak.

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