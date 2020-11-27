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Dünya Kardeş ülke bu kez şaşırttı: Pakistan'dan Esed rejimine şoke eden yardım!
Dünya

Kardeş ülke bu kez şaşırttı: Pakistan'dan Esed rejimine şoke eden yardım!

Pakistan yönetiminin Esed rejimine bir ay içinde ikinci yardım paketini gönderdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 21:44:00 - 2020-11-27 21:49:27
Kardeş ülke bu kez şaşırttı: Pakistan'dan Esed rejimine şoke eden yardım!

Pakistan'ın son bir ay içinde ikinci defa gönderdiği yardım paketi Suriye'de Beşar Esed rejimine teslim edildi.

Pakistan yönetimi Esed rejiminin Lazkiye Valiliği'ne 5 milyon Suriye lirasının yanı sıra okul sıraları, kıyafet, gıda ve kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.

Pakistan, bu ayın başında da Esed rejimine koronavirüsle mücadele kapsamında tıbbi ekipman ve koruyucu malzeme göndermişti.

Esed rejimi, Pakistan tarafından yapılan yardımı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Lazkiye Valisi İbrahim Hader el Salim, Pakistan'ın her zaman 'Suriye'nin yanında durduğunu' belirterek, iki ülke arasında derin bir dostluk olduğunu ifade etti.

Pakistan ve Suriye iç savaşı

Pakistan ve Afganistan'dan getirilen Şii milisler İran tarafından Suriye'de Beşar Esed rejimi saflarında askeri anlamda istihdam edilirken, Pakistan son döneme kadar Suriye iç savaşında net bir tutum takınmamıştı.

Uzun süredir derin bir ekonomik buhran ve bunun yanında koronavirüs salgınıyla mücadele eden ülkenin ismi son günlerde Suriye'de Beşar Esed rejimine yaptığı yardımlarla gündeme gelmeye başladı.

Kaynak: Mepa News

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