Kardeş Azerbaycan da Türkiye’nin başlattığı barış inisiyatifine katıldı

YENİ AKİT ANKARA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için büyük çaba sarf ettiğini hatırlatarak, “Özellikle Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının Antalya'daki Diplomatik Forum'da bir araya gelmesi kardeş Türkiye adına çok olumlu bir adım ve barışa büyük katkı sağladı. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz ve uluslararası toplum bunu çok takdir ediyor. Azerbaycan da Ukrayna'dan böyle bir teklif aldı. Böyle bir niyet varsa, böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmaya her zaman hazırız. Daha önce de Azerbaycan'da ABD ve Rusya'nın üst düzey yetkililerinin yanı sıra NATO-Rusya görüşmeleri yapılmıştı. Azerbaycan ne NATO ne de KGTÖ üyesidir. Azerbaycan Bağlantısızlar Hareketi'nin başkanıdır. Bu anlamda tarafların her birinin kendini rahat hissedebileceğine inanıyoruz” açıklamasında bulundu.