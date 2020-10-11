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Ekonomi KARDEMİR’den Güney Amerika’ya ihracat
Ekonomi

KARDEMİR’den Güney Amerika’ya ihracat

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Güney Amerika ülkesi Brezilya’ya ihracata başladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 02:42:00 -
KARDEMİR’den Güney Amerika’ya ihracat

KARDEMİR’den yapılan açıklamada, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu ihracat rotalarına Güney Amerika’nın da eklendiği belirtildi. Demir yolu tekerleği, demir yolu rayı ve kangal ürünlerinde, pazar ve ürün geliştirme çalışmalarını sürdüren şirketin, ihracata da ara vermeden devam ettiği bildirilen açıklamada, “Brezilya’ya ilk kez gerçekleştirdiğimiz kangal ihracatımız kapsamında yüklenen konteynerler yola çıktı. Yıllar içinde yaptığı yatırımların ve ürün geliştirme çalışmalarının meyvesini toplayan şirketimiz, katma değeri yüksek çelik üretimine vereceği ağırlıkla ihracat rakamlarını yükseltmeyi ve ülkemize döviz girdisine katkı sağlamayı hedeflemektedir” ifadeleri kullanıldı.

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