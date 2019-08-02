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KARDEMİR’de Türkiye’nin en kalın kangalı üretildi

Üretim kapasiteleri ile birlikte ürün çeşitliliğini de her geçen gün artıran Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) AŞ.

02 Ağustos 2019 Cuma 15:13
KARDEMİR’de Türkiye’nin en kalın kangalı üretildi

Üretim kapasiteleri ile birlikte ürün çeşitliliğini de her geçen gün artıran Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) AŞ., Türkiye’de ilk kez 56 mm çapında kalın kangal çelik üretimini gerçekleştirdi. Yılın ilk çeyreğinde kalın kangal üretimini 52 mm çapa kadar çıkaran Kardemir, böylelikle kendisine ait rekoru da egale etti. Ağır profil, demiryolu rayı ve demiryolu tekeri üretiminde Türkiye’nin tek milli markası olan Kardemir, kalın kangal üretiminde de Türkiye’nin tek üreticisi oldu.


2016 yılında işletmeye aldığı Çubuk Kangal Üretim Tesislerinde otomotiv sektörüne yönelik çelik kaliteleri de üreten KARDEMİR, aynı tesiste savunma sanayiine yönelik çelik üretimi için de kolları sıvadı. Tesiste üretilen çelik çeşitliliğini hızla artırdıklarını ve her geçen gün yeni denemelerle farklı sektörlere çelik tedariki için çalıştıklarını söyleyen KARDEMİR Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan, gerçekleşen 54 ve 56 mm çapındaki kalın kangal üretiminin de bu çabaların bir sonucu olduğunu kaydetti.


Yapılan üretimle ilgili değerlendirmelerde bulunan Soykan, “Yönetim Kurulumuzun yeni ürün geliştirme stratejisine yönelik vizyon ve desteği ile rekabette daha fazla avantaj sağlayacak şekilde çelik kaliteleri geliştirmeye çalışıyoruz. Bugün gerçekleştirilen 54 ve 56 mm çapındaki kalın kangal üretimi de bu çabalarımızın bir sonucudur. Ülkemizde 28 mm çapa kadar kangal üretimi söz konusu ve bunun üzerindeki çapların tamamı ithalat ile karşılanıyor. Ülkemizde üretimi olmayan yeni bir ürünü daha üreterek Türk sanayisinin hizmetine sunmuş olmanın gururunu, heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu üretimin gerçekleştirilmesi için bize her türlü imkânı sağlayan Yönetim Kurulumuza tüm çalışanlarımız adına teşekkür ediyoruz. Kardemir olarak bundan birkaç ay önce bu formdaki üretimi 52 mm çapa kadar çıkarmıştık. Hedefimiz 55 mm çapa kadar çıkmaktı. Arkadaşlarımız bu hedefi de aşarak sanayimize yeni bir ürün daha kazandırdılar. Öncelikle tüm çalışanlarımı kutluyorum. Emeklerine, alın terlerine, akıl terlerine sağlık. Ağırlıklı olarak bu yeni üretimimizi makine imalat sektörünün kullanımına sunmuş olacağız. Ayrıca bu çapta otomotiv sanayi sektörü için de çelik kaliteleri üretebilmeyi planlıyoruz. Böylelikle iç piyasamızı da büyüteceğiz. Bu çapta ihracat potansiyelimizin yüksek olduğunu biliyoruz. İhraç pazarlarının da odak noktamızda olacağını ifade etmek isterim. Ülkemiz sanayisine hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 15:13
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