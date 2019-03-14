0553 313 94 23

KARDEMİR, ülkenin en "kalın" kangalını üretti

Genel Müdür Hüseyin Soykan:- "Dünyada sayılı tesiste üretilebilen 52 milimetre çapında kangal ürünü, yurt içi kullanıcılara olduğu gibi ihraç pazarlarına da satış yapılacak"

14 Mart 2019 Perşembe 09:55
KARDEMİR, ülkenin en "kalın" kangalını üretti

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR), Türkiye'nin en kalın kangalını ürettiği bildirildi.

Fabrikadan yapılan açıklamada, son yıllarda gerçekleştirilen yatırımlarla katma değeri yüksek ürünlere yönelen ve kurulan ray profil haddehanesiyle Türkiye'nin tek ray ve ağır profil üreticisi konumuna gelen KARDEMİR'in, 2016 yılında işletmeye aldığı Çubuk Kangal Haddehanesinde her geçen gün vasıflı çelik üretim çeşitliliğini artırdığı belirtildi.

Açıklamada, "2018 yılında, Çubuk Kangal Haddehanesi üretimlerini bir önceki yıla göre yüzde 29 artışla 360 bin tona, ürün kalite sayısını ise 39'dan 73'e çıkaran KARDEMİR, tesiste bugün 52 milimetre çaplı Türkiye'nin en kalın kangalını da üreterek sanayinin hizmetine sundu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, şunları kaydetti:

"Çubuk Kangal Tesislerindeki üretimleriyle başta otomotiv sektörü olmak üzere savunma ve makine imalat sanayisine hizmet veren KARDEMİR'in, bugün üretimini başarı ile gerçekleştirdiği ve dünyada sayılı tesiste üretilebilen 52 milimetre çapında kangal ürünü, yurt içi kullanıcılara olduğu gibi ihraç pazarlarına da satış yapılacak."


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 09:55
  1. Hüseyin Soykan
  2. Kangal
  3. KARDEMİR

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sanayi üretim endeksi (1)
    1. Sanayi üretim endeksi (1)
    2. Bayburt merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    3. Trabzon'da kültür sanat
    4. Kan bağışına Çaycuma MYO..
    5. Trafik polisinden örnek davranış
    6. Ahmet Arslan’dan Yıldırım’a destek
    7. Ozon tedavisi hangi hastalıklarda..
    8. Kaza yapan UBER sürücüsü alkollü çıktı
    9. Almanlar, PKK ambargosuna tepkili
    10. Palandöken: TESK ve KOSGEB işbirliği..
    11. Golden State Warriors, Houston..
    12. Sanayi üretimi yıllık bazda azaldı
    13. Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta heyecanı..
    14. Leicester City, Eljif’in peşinde
    15. Artık araçlar onları bekliyor
    16. Dialo: Ülkeme elimden geldiğince..
    17. Ankara temalı satranç takımı..
    18. İHA muhabirinden Cumhuriyet Savcısı..
    19. Piyasa güne artı rezervle başladı
    20. 'Bez Çanta' projesi hayata geçirildi
    21. Rockets'ı Warriors durdurdu
    22. İsmini ketenden alan köyün sakinleri..
    23. Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası
    24. Varto’da IPARD-II Programı tanıtım..
    25. Borsa, güne yükselişle başladı
    26. Sıcak asfalt çalışmaları..
    27. KAYMEK’ten bağımlılık eğitimi
    28. Kadınlar, sağlıklı yaşam için yürüyor
    29. Dolar/TL, 5,4690 seviyesinde işlem..
    30. Bakan Berat Albayrak: Belediyecilik..
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!