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"KARDEMİR millileşme ve yerlileşme için her türlü katkıyı vermeye hazır"

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci:- "KARDEMİR'de yapılan çalışmaları takdirle izliyoruz. Millileşme ve yerlileşme için atılacak her adıma biz işçiler olarak her türlü katkıyı vermeye hazırız"- "Savunma sanayimiz ve otomotiv sektörümüz, KARDEMİR aracılığıyla inşallah Türk işçisinin, üyelerimizin ellerinde yükselecek"

23 Ağustos 2019 Cuma 20:05
"KARDEMİR millileşme ve yerlileşme için her türlü katkıyı vermeye hazır"

KARABÜK (AA) - Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) yapılan çalışmaları takdirle izlediklerini belirterek "Millileşme ve yerlileşme için atılacak her adıma biz işçiler olarak her türlü katkıyı vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

Değirmenci, yaptığı yazılı açıklamada, KARDEMİR ve bünyesinde bulunan şirketlerin, işçilerin gayretli çalışmaları ve yönetim kurulu üyelerinin akılcı hamleleri sayesinde "altın çağını" yaşadığını vurguladı.

KARDEMİR bünyesindeki Kardökmak'ın üyelerini mutlu eden bir toplu iş sözleşme imzaladıklarını aktaran Değirmenci, şöyle devam etti:

"KARDEMİR, sadece Türkiye’de değil, dünyada da bir marka haline gelmiştir. Tabii sürecin bir ekip işi olduğunu iyi biliyoruz. İşçisiyle, işvereniyle, yöneticileriyle, sendikasıyla uyum içinde, huzur ve barış ortamının tesis edilmesiyle bu işler başarılmıştır. Bu tablo sayesinde Kardökmak’taki üyelerimize birinci yıl için yüzde 41’i aşan zam artışı sağladık. Ortaya çıkan bu başarıya katkı sunan başta üyelerimiz olmak üzere yönetim kurulundaki ailelerimize, bağımsız üyelerimize ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki KARDEMİR en kısa sürede yılda 3,5 milyon ton kapasiteye ulaşacak ve bu sayede daha fazla üretim ve istihdam ortamı sağlayacaktır. Böylelikle KARDEMİR, bölge ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sunacaktır."

- "KARDEMİR’in milli hamleleri gerçekten gurur verici"

Değirmenci, özellikle son dönemde KARDEMİR’den sıklıkla yeni yatırım haberleri geldiğini belirtti.

Ürün yelpazesinin genişlemesinden büyük mutluluk duyduklarına işaret eden Değirmenci, "Demir çelik sektöründe dünyanın sayılı üreticileri arasında yer alan KARDEMİR’in yapmış olduğu milli hamleler gerçekten gurur verici. Demir yolu ray üretiminden tekerine kadar birçok ürünün üretimi için çalışmalar yapılması göğsümüzü kabartıyor. Üretim kapasiteleri ile ürün çeşitliliğini de artıran KARDEMİR, inşallah önümüzdeki süreçte savunma sanayinde ve yerli otomobil konusunda üstüne düşen sorumluluk ve kararlılığı ortaya koyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Değirmenci, KARDEMİR’in hedeflerine ulaşabilmesi için üyeleriyle canla başla çalıştıklarını ifade etti. Cumhuriyet'in ilk entegre demir çelik fabrikası olan ve "fabrikalar yapan fabrika" olarak nam salan KARDEMİR’in hem Karabük ve çevresine hem de ülke ekonomisine katkı vermeye devam etmesi gibi bir amaçları olduğuna dikkati çeken Değirmenci, şunları kaydetti:

"KARDEMİR’i Cumhuriyet'imizin 100. yılı olan 2023’te, bugünden daha güçlü ve daha büyük görmek, en büyük arzumuzdur çünkü biz biliyoruz ki KARDEMİR ayakta ve güçlüyse işçiler olarak bizler de güçlüyüz ve dimdik ayaktayız demektir. Yerlileşme yolunda özellikle savunma sanayinden otomotiv sektörüne kadar KARDEMİR bünyesinde bir dizi çalışmalar yapılmasını heyecanla takip ediyoruz. Savunma sanayimiz ve otomotiv sektörümüz KARDEMİR aracılığıyla inşallah Türk işçisinin, üyelerimizin ellerinde yükselecek. Bu yönde KARDEMİR'de yapılan çalışmaları takdirle izliyoruz. Millileşme ve yerlileşme için atılacak her adıma biz işçiler olarak her türlü katkıyı vermeye hazırız. KARDEMİR aynı zamanda üstlenmiş olduğu misyon ve vizyonla milli bekamızın en önemli yapı taşlarındandır. Bu nedenle zaman KARDEMİR'i daha da büyütme zamanıdır. Gün, KARDEMİR olarak ülkemiz ekonomisine en büyük katkıyı sunma günüdür."



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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 20:05
  1. Karabük
  2. KARDEMİR
  3. Kardökmak
  4. Yunus Değirmenci

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