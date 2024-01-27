Karda yürümekte böyle zorlandılar!
Elazığ’da etkili olan kar yağışı sonrasında kar ve buz kaplı yollarda yürümeye çalışan vatandaşlar kayarak düştü.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı kar yağışı Elazığ’da etkili oldu. Kent genelinde birçok noktada kar yağışı, gece saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Evlerinden çıkarak iş yerlerine giden vatandaşlar ise kar ve buz kaplı yollarda zor anlar yaşadı. Yolda ayağı kayan vatandaşlar yere düştü. Kayıp düşen bazı vatandaşların yardımına esnaf koştu. Vatandaşların güçlükle yürüdüğü anlar ve yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.