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Yerel Karda mahsur kalan adamı ekipler kurtardı
Yerel

Karda mahsur kalan adamı ekipler kurtardı

Bingöl’de hastanede yatan oğlunu görmek için yola çıkan ancak kar ve tipide mahsur kalan bir kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 18:32:00 -
Karda mahsur kalan adamı ekipler kurtardı

Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Alibir köyünde ikamet eden bir vatandaş, kalp krizi geçiren ve hastanede yatan oğlunu görmek için yola çıktı. Ancak yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle şahıs yolda mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD ve SAR Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Mahsur kaldığı yerden kurtarılan şahıs, ekipler eşliğinde hastanede yatan oğlunun yanına götürüldü.

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