Karçal Dağları'nda sonbahar güzelliği

Her mevsim ayrı güzellikler sunan Artvin'in etrafını saran Karçal Dağları, zengin bitki örtüsü ve yaban hayatı çeşitliliğiyle doğa ve fotoğraf tutkunlarını kendisine çekerken, sonbahar aylarında hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ağaçlar farklı renklere bürünerek doğal bir güzellik oluşturuyor.