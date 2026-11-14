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Gündem Karbonmonoksit faciası! Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
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Karbonmonoksit faciası! Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
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Karbonmonoksit faciası! Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Çorum’un Laçin ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı karı koca evlerinde ölü olarak bulundu.

Gözübüyük köyünde Mehmet Gökdere (78) ve eşi Zeliha Gökdere'den (74) bir süredir haber alamayan komşuları, çifti kontrol etmek için evlerine gitti.

Pencereden içeri baktıklarında çifti evde hareketsiz yatarken gören komşuları, 112 Acil Servis'ten yardım istedi.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Camı kırarak içeri giren ekipler, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen çiftin cenazesi, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

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