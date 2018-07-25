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Karbonatlı sivilce maskesi nasıl yapılır?

Vücut cildin ürettiği fazla miktardaki ölü deriyi atamadığında gözenekler tıkanır, bu da sivilce oluşmasına neden olmaktadır. Ciltte soyulmayı sağlamak bu hücrelerin atılmasını kolaylaştıracağından sivilce oluşumunu azaltır.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:16
Karbonatlı sivilce maskesi nasıl yapılır?

MALZEMELER:

8 çay kaşığı karbonat

Karbonat miktarının yarısıc kadar ılık su

YAPILIŞI:

Su ve karbonat karıştırılarak bir maske elde edilir. Bu maske yumuşak ve kremsi bir yapıda olmalıdır. Eğer daha sert bir kıvamda ise su ve karbonat ile bu kıvam ayarlanır.

KULLANIŞI:

Yüzünüzü bol su ile yıkayarak temizleyin. Havlu ile kuruladıktan sonra tüm maskeler gibi temiz bir cilde uygulanması gerekir.

Maskeyi parmaklarınızla veya temiz bir bez ile sivilce olan bölgeye ovalamadan nazik dokunuşlarla sürün.

5-10 dk sonra yüzünüzü bol su ile temizleyin.

Sonrasında yağsız bir nemlendirici kullanmak cildin kuruluğunu önler.

Haftada bir kere bu maskeyi uygulmak etkili olacaktır.

Karbonat maskesi uygulanırken cildin pH ve nem dengesine dikkat etmek gerekir. Fazla kullanımı cildin pH ve nem dengesini bozabilir. Aşırı yanma ve batık hissettiğiniz anda bol su ile temizleyin.

Sadece sivilce veya siyah nokta olan bölgeye uygulamak gerekir. Cildin tamamına uygulamak sakıncalıdır.

Karbonat maskesi soyulma sonrası cildin yenilenmesini sağladığı için ciltteki izlerin tedavi edilmesinde de kullanılabilir. Özellikle kızarıklık ve şişlik yaratan sivilcelerin inmesine yardımcı olur. Ölü deri hücreleri, yağ tabakası ve tıkanıklığa neden olan maddelerin atılmasını sağlar.

YOĞURTLU KARBONAT MASKESİ:

1 çay kaşığı tepeleme karbonat

1 çay kaşığı tepeleme dolu yoğurt

YAPILIŞI:

Yoğurt ve karbonat karıştırılarak cilde sürülür. 10 dk bekledikten sonra önce ılık su ile temizlenir. Daha sonra soğuk su ile yüz yıkanır. Soğuk su cildin hem canlanmasını hem de maskenin daha etkili olmasını sağlar.

Yoğurt içinde bulunan maddeler ile cildi beslerken karbonat sivilcelerin kurumasını sağlar. Yoğurtlu karbonat maskesi 3 günde bir uygulanabilir. Sık kullanılması halinde ciltte tahriş oluşabilir. Ayrıca bu maske hassas ciltlerde biraz kızarıklık yapabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:16
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