Karayolunda beklenmedik görüntü! Sürücüler bir anda karşılarında onları gördü
Erzurum’un Uzundere ilçesinde dağ keçileri, Erzurum-Artvin karayoluna inerek sürücülere büyük şaşkınlık yaşattı.
Erzurum-Artvin karayolunda ilerleyen sürücüler, ilginç bir an yaşadı. Yoldan geçen vatandaşlar, araçlarını durdurarak cep telefonlarına sarıldı. Doğal yaşamın nadir misafirleri olan keçiler, kısa sürede ilgi odağı oldu. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Sevimli dağ keçileri, yol kenarında bulunan yeşil alanda bir süre otladı. İnsanlara aldırış etmeden sakin tavırlarıyla dikkat çeken hayvanlar, bir süre sonra gözden kaybolarak yeniden dağlık alana yöneldi.
Uzmanlar, özellikle ilkbahar aylarında yiyecek arayışı ve habitat hareketliliği nedeniyle yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine ve yollara daha sık indiğini belirterek, sürücülerin bu tür durumlarda dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulunuyor.