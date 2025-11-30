Karayollarından uyarı geldi! İşte yurt genelinde yol durumu

30 Kasım 2025 günü hangi yollar kapalı olacak? Bugün hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yol durum raporunda tek tek belirtti.

İşte yurt genelinde yol durumu:

TEM Otoyolu Saray Kavşağından üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Otoyola girişler trafiğe kapatılmıştır. Çalışmalar 27.11.2025 Perşembe günü Saat 08:00’da başlamış olup, 7/24 saat esasına göre çalışmalara devam edilmektedir.

İzmir-Aydın Otoyolu (Aydın Çevre Yolu) ve Bağlantı Yollarında Büyük Üstyapı İyileştirme ve Üstyapı Teşkili İşi kapsamında Aydın-İzmir istikametindeki Germencik ayrım kolu O31/6 0+000 ile O31/A6 1+000 arası üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 24.11.2025-12-12.2025 tarihleri arasında ulaşıma kapatılacaktır. Trafik akışı Selahattin Tüneli üstündeki servis yolundan (geri dönüş yolu) sağlanmaktadır.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolunun Mersin Serbest Bölge Kavşağı-Tarsus Organize Kavşağı Kesimi 3-8.km.leri arasında üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Sinop-Samsun yolunun 32-35.km.leri arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Sinop bandında iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Ankara-Konya yolunun 34-37.km.leri arasında18.11.2025 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Ankara istikametinden iki yönlü (Gidiş-Geliş) olarak sağlanmaktadır.

Batman-Beşiri - Kurtalan - Siirt Bölünmüş Yolu 370-03 k.k ve 14-20.km.leri (Km:50+350-55+350) kesiminde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle Beşiri-Kurtalan İstikametindeki bölünmüş yolun sağ tarafı trafiğe kapatılmış olup trafik akışı sol yoldan gidiş-geliş iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Trabzon-Maçka yolunun 3. km. sinde bulunan Şehit Eren Bülbül Tünelinin, bölünmüş yolun Maçka-Trabzon yönünde bulunan tüpünde yapılmakta olan elektrik, elektronik, otomasyon sistemlerine ait çalışmalar nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Manavgat -Alanya yolunun 38-43.km.leri arasında bulunan Tünellerde (Devren, Ilıksu - Ulaş, Çandırtepe) bakım onarım çalışmaları nedeniyle 17.11.2025-30.01.2026 tarihleri arasında 09:00-23:00 saatleri arasında ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21 km. arasında yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir yönü trafiğe kapatılacak olup trafik akışı diğer yönden çift yönlü sağlanmaktadır.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.