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Yerel Karayollarında taş temizliği
Yerel

Karayollarında taş temizliği

Rize’de karayollarında tepelerden koparak yola düşen kayalar nedeniyle geniş çapta çalışma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 16:21:00 -
Karayollarında taş temizliği

Geçtiğimiz gün Trabzon’un Tonya ilçesinde kaya parçasının seyir halindeki bir aracın üzerine düşmesi sonucu meydana gelen olayda 4 kişi hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine harekete geçen Karayolları Rize İl Müdürlüğü’ne bağlı ekipler geniş çapta çalışma başlattı. İl Müdürlüğüne bağlı ekipler dağlık ve engebeli bir yapıya sahip çevresi olan Pazar-Hemşin yolu üzerinde tepeden halatla aşağıya sarkarak yol üzerinde tehlike arz eden kaya ve taş parçalarını düşürdü. Muhtemel bir facianın önüne geçmek isteyen karayolları ekipleri bu işlem sırasında yolu trafiğe kapattı. Pazar ilçesi ile Hemşin ilçesini birbirine bağlayan yol üzerinde bulunan ve tehlike arz eden bölgeler kısım kısım temizlendi.

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