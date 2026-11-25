25 Kasım 2026 günü hangi yollar kapalı olacak? Bugün hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollar tamamen trafiğe kapalı olacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum raporunda tek tek belirtti.

İşte Türkiye genelinde yol durumu:

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun O-6/13 Km:008 ile O-6/20 Km:003 (Proje Km: 116+250-192+050) arasında muhtelif kesimlerde bakım-onarım çalışmaları kapsamında çalışma progmına göre trafik işaretlemesi Çanakkale - Tekirdağ istikametlerinde bant aktarma yapılacak olup, trafik akışı karşı yönden iki yönlü olarak sağlanacaktır. Çalışmalara 01.11.2026 tarihinde başlanmış olmakla beraber çalışmaların 30.11.2026 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolunun 0-3.km.leri arası Çanakkale istikameti (O33/03-003 ile O33/A1-1-000 KKN arasında) 06-11.2026-31.12.2026 tarihlerinde emniyet şeridi ile sağ şeritler trafiğe kapatılacak olup ulaşım orta sol şeritten sağlanacaktır.

Ermenek-Mut yolunda devam eden yol yapım çalışmaları kapsamında 37. ve 38. km.leri arasında patlatma yapılacağından 25/11/2026 tarih ve 09:00-16:00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacaktır. Bu yolu kullanacak sürücülerin Ermenek-Bucakkışla-Karaman-Mut güzergahını kullanmaları gerekmektedir.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir yolunun 10-11.km.leri arasında 22.10.2026-22.01.2027 tarihlerinde Kırşehir istikametinde yolun banket kısmı trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlanacaktır.

Çeşmeli-Erdemli-Taşucu Otoyolunda yapılacak çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-29.km.leri arasında Hendek çalışması yapılacağından dolayı şerit daraltması yapılacaktır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekmektedir

Fatsa-Ordu-Piraziz yolunun 46-48 km.leri arasında Ordu yönündeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Elazığ - Malatya yolunun 23-24.km.leri arasında DDY Üst Geçit Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Söğüt-Fethiye Yolunun 20-21 km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır.

Balıkesir-Karacabey yolunun 5-6.km.leri arasında 26.10.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir.