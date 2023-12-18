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Yerel Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünün kar mesaisi
Yerel

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünün kar mesaisi

Yeniakit Publisher
2023-12-18 09:12:00 -
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünün kar mesaisi

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açmak için kesintisiz çalışıyor.

Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan kar yağışı ve tipi, Doğu Anadolu Bölgesi’nde de etkili oldu. Kar yağışı ve tipi ile birlikte birçok yaralamalı trafik kazası meydana gelirken şehirlerarası yollar trafiğe uzun süre kapandı.

Van’ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı’nın Doğubayazit yolunun Tendürek Dağı geçidi, Van-Hakkari karayolu Güzeldere Geçidi, Van-Tatvan karayolu, Ahlat Malazgirt yolu, Adilcevaz-Malazgirt yolu, Van-Erciş karayolu, Gürpınar-Kırkgeçit yolu, Bahçesaray-Hizan yolu ile Van-Bahçesaray karayolunda yoğun kar yağışı ve yoğun tipiden dolayı mahsur kalma ve trafik kazaları yaşanmaması için Karayolları ekipleri tarafından yoğun bir çalışma yürütülüyor

Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Siirt’in Pervari ve Ağrı’nın Patnos ilçelerinin yer aldığı 3 bin 629 kilometrelik yol ağından sorumlu olan Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 8 şube şefliği ve 19 bakımevinde karla mücadele için 320 iş makinesi ve bin 450 personel görev alıyor.

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