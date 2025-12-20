Karayipler’de sular ısınıyor: ABD, Venezuela açıklarında bir gemiye daha el koydu!

ABD ile Venezuela arasındaki siyasi ve askeri gerilimin arttığı Karayipler’de yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Üst düzey 3 ABD’li yetkili, Kıyı Emniyet güçlerinin uluslararası sularda seyreden bir gemiyi durdurarak taşıta el koyduğunu açıkladı.

OPERASYONUN DETAYLARI GİZLİ TUTULUYOR

Gemiye yapılan müdahalenin içeriğine dair resmi makamlar kısıtlı bilgi paylaştı:

Konum Belirtilmedi: Geminin tam olarak nerede durdurulduğuna ilişkin detay verilmedi.

Yetki Devri: ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Kıyı Emniyet birimleri, konuya ilişkin soruları Beyaz Saray'a yönlendirdi.

Petrol Şirketi Sessiz: Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA, el koyma işlemine dair henüz bir açıklama yapmadı.

TRUMP’TAN TAM ABLUKA TALİMATI

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla bölgedeki askeri mevcudiyetin artırılmasını istemişti. Trump, yaptırım kapsamındaki petrol tankerlerinin geçişini engellemek için "tam abluka" uygulanması emrini vermiş ve daha önce uyuşturucu taşıdığı belirtilen teknelerin vurulduğu, bir petrol tankerine ise el konulduğu bildirilmişti.

Başkan Trump ayrıca, krizin gidişatına göre Venezuela'ya kara operasyonu seçeneğinin masada olduğunu belirtmişti.