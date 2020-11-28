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Dünya Karayılan'dan sonra Cemil Bayık! Bakın kime ağladı
Dünya

Karayılan'dan sonra Cemil Bayık! Bakın kime ağladı

Terörist elebaşları Murat Karayılan ve Cemil Bayık, aynı günde farklı gazetelere demeç verdi. İsrail basınına konuşan Karayılan'ın ardından, Cemil Bayık da Fransız basınına konuşarak Türkiye karşıtı çağrı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 11:19:00 - 2020-11-28 11:23:38
Karayılan'dan sonra Cemil Bayık! Bakın kime ağladı

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın İsrail basınından The Jerusalem Post'a röportaj vermesinin ardından, diğer bir teröristbaşı Cemil Bayık da Fransız L'Humanité gazetesine "Avrupa Kürtlerin yanında durmalı" başlıklı bir yazı kaleme alarak, kendilerini Kürtlerin sözde temsilcisiymiş gibi göstermeye kalktı.

Karayılan'ın kullandığı ifadeleri Bayık da tekrarlarken, Türkiye'nin Akdeniz'de Yunanistan, Fransa, Mısır, Güney Kıbrıs ve İtalya'ya karşı agresif politikalar izlediğini ve istikrarsızlığa neden olduğunu söyleyerek, popülist söylemlerle Türkiye'yi suçlamaya kalktı.

Karayılan'ın ABD'ye "bizi terör listesinden çıkarın" çağrısını, aynı cümlelerle Avrupa Birliği'ne yapan Bayık, "PKK'nın Kürt sorununu barışçıl ve demokratik yollarla çözmek için anayasal güvenceler temelinde bir stratejisi var" ifadelerini kullandı.

Teröristbaşı Bayık'ın yazısı ile Murat Karayılan'ın Jerusalem Post röportajının aynı gün (26 Kasım 2020) yayımlanması dikkat çekti. Bu teröristlerin uluslararası basında bir anda yazılarının ve röportajlarının çıkması kafalarda soru işaretleri bıraktı.

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Yorumlar

Amine

Amirlerine çağrı yapıyorlar bu iki ülkenin de usakliğini yapıyorlar
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gercekler

ameriaka ve avrupa pkknın babaları ağla gülüm kandilden kafayi cikartta göerlim bayraktar ihalar nasıl vuruyor
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