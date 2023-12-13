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Aktüel Karaya oturan geminin ölen mürettebatına sahip çıkan olmadı, kimsesizler mezarlığına defnedildi
Aktüel

Karaya oturan geminin ölen mürettebatına sahip çıkan olmadı, kimsesizler mezarlığına defnedildi

Yeniakit Publisher
2023-12-13 22:01:00 -
Karaya oturan geminin ölen mürettebatına sahip çıkan olmadı, kimsesizler mezarlığına defnedildi

Zonguldak'ta karaya oturan kuru yük gemisinin mürettebatından Ukraynalı mürettebat Khalimonchuk Ihor, yerleştirildiği öğretmenevinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 19 Kasım'da karaya oturan kuru yük gemisinin mürettebatından Ukraynalı mürettebat Khalimonchuk Ihor, yerleştirildiği öğretmenevinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Ukraynalı mürettebat Ihor'un cenazesi, konsolosluk cevap vermediği için kimsesizler mezarlığına defnedildi.

Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da etkili olan kuvvetli fırtına ve yağışların etkisiyle limanda sürüklenmeye başlayan 'Pallada' isimli kuru yük gemisi, ikiye bölündü ve sahil bandındaki yürüyüş yoluna çarparak durabildi.

Karaya oturan geminin 13 mürettebatı tahliye edilirken, can kaybı yaşanmadı. Mürettebat, öğretmenevine yerleştirildi. 24 Kasım'da Kendisinden haber alamayan arkadaşları odasına bakmaya gittiklerinde Ukrayna uyruklu Khalimonchuk Ihor'u hareketsiz halde buldu.

İhbar ile gelen sağlık ekipleri Ihor'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ereğli Devlet Hastanesi'nde yapılan otopside kalp krizinden öldüğü belirlenen Ihor'un cenazesinin teslim alınması için Ukrayna Konsolosluğu'na bilgi verildi.

Konsolosluk cevap vermedi
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Cenazenin alımı için yazılan yazıya konsolosluğun 15 günlük yasal süre içerisinde cevap vermediği öğrenilirken, Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı ve kaymakamlığın talimatıyla Ukraynalı denizcinin cenazesi, belediye tarafından Belen Şehir Mezarlığı Kimsesizler Bölümü'ne bugün ikindi vakti defnedildi.

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