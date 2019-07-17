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Karavancıların yeni gözdesi Karadeniz

62 Karavanla başladıkları ve ‘Büyük Karadeniz Hareketi’adını verdikleri yolculuklarını gerçekleştiren Karavancılar Giresun’un Piraziz ilçesinde bulunan Şeyhli Köyünde kampa girdiler.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:27
Karavancıların yeni gözdesi Karadeniz

62 Karavanla başladıkları ve ‘Büyük Karadeniz Hareketi’adını verdikleri yolculuklarını gerçekleştiren Karavancılar Giresun’un Piraziz ilçesinde bulunan Şeyhli Köyünde kampa girdiler.


Zonguldak’tan başlattıkları yolculukları boyunca çeşitli illerde kamp yaparak Karadeniz bölgesinin de Karavan Kampına uygun olduğunu herkese göstermeyi hedeflediklerini belirten Bir Tutkudur Kamp ve Karavan Derneği Başkanı Hayriye Yıldız,Karavancılar Temmuz ve Ağustos aylarında artık yeni rotalarının Karadeniz olduğunu ifade etti.


‘Büyük Karadeniz Hareketi’ sloganıyla Zonguldak’tan yolculuklarına başladıklarını belirten Yıldız, “Karadeniz’de kampların açılması, karavan kamplarının açılması ve buralarda tatil yapabilmesi için bir öncülük olsun istedik ve yola çıktık. Zonguldak’tan başladığımız yolculukla Ordu Ünye’ye geldik deniz ve doğanın birleştiği güzel bir yerde 3 günlük bir kamp yaptık.Türkiye’nin her yerinden karavancımız ve kampçımız bizimle” dedi.


Yeni rotalarının bundan sonra Karadeniz olduğunu kaydeden Dernek Başkanı Hayriye Yıldız, “Ege ve Akdeniz’e bütün karavancılar gidiyor ama Temmuz ve Ağustos ayında oralarda yanıyorsunuz ve buda karavancılar içinde iyi değil.Arabada yatıyoruz evimizi sırtımızda taşıyoruz biz ve Karadeniz serin doğası dolayısıyla bu iki ay zarfında Karadeniz’e gelinmesi gerektiğini herkese gösterdik” ifadelerini kullandı.


Karadeniz turunun Trabzon’da sonlandırarak yaza veda edeceklerini belirten Yıldız,Karavancılar olarak en büyük sıkıntılarının vergiler olduğunu kaydetti.


Yüksek vergiler nedeniyle sıfır karavan yapamadıklarını aktaran Yıldız, “Karavancılar olarak bizi en çok vergilerin biraz fazla olduğundan, sigortasının fazla olduğundan şikayetçiyiz ki yeni sıfır karavan yapamıyoruz. 5 yaşındaki arabaya karavan yapabiliyoruz bizde sıfır arabaya karavan yapalım vergisi çok olmasın istiyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:27
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