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Karavan almadan önce bilinmesi gerekenler

Karavan seyahati Türkiye'de ve dünyada git gide gelişerek popüler bir hale geldi. Yaz aylarını iyi değerlendirmek isteyenlere karavan seyahati güzel bir tatil imkanı sunuyor. Karavan seyahatiyle sizde birçok farklı bölgede tatil yapabilir ve farklı deneyimler yaşayabilirsiniz. Ancak karavan almadan önce mutlaka bilinmesi gereken birkaç nokta bulunmakta. İşte karavan almadan önce bilinmesi gerekenler...

30 Temmuz 2019 Salı 10:31
Karavan almadan önce bilinmesi gerekenler

Türkiye’de karavancılık yıllar geçtikçe gelişiyor ve popüler hale geliyor. Yaz aylarını sadece bir bölgede geçirmek yerine, karavan sahipleri pek çok yerde geçirebiliyor ve yol boyunca farklı deneyimler yaşayabiliyorlar. Ancak karavan almadan önce bilinmesi gereken bazı noktalar bulunmakta. Öncelikle araştırmanızı çok iyi yapmanız ve bilgi sahibi olmanız gerekiyor.

Temelde, iki ana kategoride karavan mevcuttur. Birincisi, çekme karavan; bunlara klasik gözü ile bakılıyor. Motorlu araç ile yaşam alanı, klasik karavanlarda birbirinden ayrı. Bir diğer tür ise motokaravan olarak adlandırılıyor. Bu karavan, tek parça olarak hem motorlu aracı hem de kasayı bir arada sunuyor. Günümüzde, motokaravan türünde daha çok model görebiliyoruz, çünkü rağbet motokaravan türüne çok daha fazla.

Tercih yapmadan önce, iki kategoriye ayrılan karavanların avantajlarına bir göz atılması gerekiyor. Örneğin, çekme karavanlar kasadan ayrılabildiği için; binek aracınızı rahatlıkla gündelik sürüşlerde de kullanabilirsiniz. Yahut kamp yerinizi bulduktan sonra, herhangi bir yere gitmeniz gerekirse, yine aracınızla birlikte gidebilirsiniz. Motokaravanda ise böyle bir durum söz konusu değildir. Motokaravanların en büyük avantajı ise tabiri caizse tam paket olarak sunulabilmesi. Satın aldıktan sonra, herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmaksızın, buzdolabından tuvalete kadar her şeye sahip olabilir ve motoru çalıştırıp yola çıkabilirsiniz. Hiç şüphesiz, kasalar özelleştirilebilir ancak tam donanımlı olduğundan, buna gerek dahi kalmaz.

Türkiye'de karavancılık giderek gelişmektedir. Önceden karavan tutkunları bu araçları ve kasaları özel olarak yaptırmak ya da yurtdışından satın almak durumundaydı. Bunun sebebi ise ülkemizde herhangi bir karavan üreticisinin bulunmamasıydı. Ancak bugün ülkemize karavan üretimi yapan birçok firma bulunmakta.

Öte yandan karavan almadan önce vergi konusunda da bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Çekme karavan kategorisindeki türler için, ağırlık bazlı bir vergilendirme söz konusu değil. 750 kilogram ağırlığa kadar, herhangi bir vergilendirme ya da ruhsat olmaksızın, çekme karavan sahibi olabilirsiniz ve ihtiyacınız olan tek şey B sınıfı ehliyet olur. Elbette, kasayı çeken motorlu araç için ruhsat sahibi olmanız gerekiyor.

750 kg üzerinde bir kasa sahibiyseniz, çekme karavan kategorisinde işler biraz karışıyor. Hem kasa için ayrı ruhsat hem de en az D sınıfı ehliyet sahibi olmanız gerekiyor. Çünkü, bu ağırlığın üzerindeki kasalar römork olarak kabul ediliyor. Motokaravan türlerinin yıllık vergileri ise, yaş ve motor gücüne göre değişiklik göstermekte.

Yaş Aralığı: 1-6 Yaş

Motor Gücü: 0-1900 aralığında: 1035 TL; 1901-25000 aralığında: 1565 TL

Yaş Aralığı: 7-15 Yaş

Motor Gücü: 0-1900 aralığında 646 TL; 1901-25000 aralığında 1035 TL

Yaş Aralığı: 16-99 Yaş

Motor Gücü: 0-1900 aralığında: 385 TL; 1901-25000 aralığında 646 TL

Son olarak hız sınırlarından bahsetmekte yarar vardır. Çekme karavanlar, kanunlar gereğinde 80 km/s hız sınırı bulunuyor ve bu sınırı geçmeniz, sadece yasalar bağlamında değil, güvenlik bağlamında da tavsiye edilmiyor. Birçok tecrübeli karavancı, 80 kilometre/saat sınırında manevranın oldukça zorlaştığını kabul ediyor. Dolayısıyla, ailenizi ya da kendinizi tehlikeye atmak istemezsiniz. Motokaravanlarda bir hız sınırı düzenlemesi bulunmuyor. Manevra ve yol tutuş açısından, iki ayrı parça olmadığından bu tür karavanlar hız konusunda çok daha güvenilir görülüyor. Ancak her şeye rağmen yine de dikkat edilmesi gerekmektedir.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 10:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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