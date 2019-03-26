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Karatepeliler Cumhur İttifakı adayı Güler’i bağılarına bastı

Cumhur İttifakı Köşk Belediye Başkan Adayı Nuri Güler, Karatepe Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

26 Mart 2019 Salı 13:24
Karatepeliler Cumhur İttifakı adayı Güler’i bağılarına bastı

Cumhur İttifakı Köşk Belediye Başkan Adayı Nuri Güler, Karatepe Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Kurtuluş Savaşı’nda Yunan mezalimin en şiddetli yaşandığı Karatepe Mahallesi’ni meclis üyesi adayları ile birlikte ziyaret eden Başkan Adayı Nuri Güler, “Şehit kanları ile sulanmış bu topraklar bize atalarımızın emanetidir. Bu topraklara hizmetin en iyisini sunmak boynumuzun borcudur” diye konuştu.


Konuşmasına 18 Şubat 1922’de Sekiyurt Cami’sinde toplanıp Yunanlılarca yakılarak şehit edilen 56 kişiyi ve şehadetinin 10 yılı dolayısıyla Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nu anarak başlayan Nuri Güler, “Bu topraklar bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en ağır imtihanlarını verildiği topraklardır. Bir olalım, iri olalım diri olalım. Bu memleket hepimizin, atalarımızın canlarını feda ederek bizlere yurt edindikleri bu münbit topraklar, bu muhteşem coğrafya gelecek kuşaklarımızın bizlereemanetidir. Bu emanete en iyi şekilde sahip çıkacağız. 31 Mart’a günler kala bu kutsal emanete hep birlikte sahip çıkıp şanlı ecdadımıza karşı ahde vefamızı yerine getirelim. Daha da güçlenerek memleketimizdeki ve dünyanın birçok yerindeki mazlumları, ihtiyaç sahiplerini maddi, manevi sevindirelim ve de böylelikle gelecek kuşaklarımıza muassır medeniyetler seviyesini her açıdan ulaşmış bir memleket bırakabilelim” diyerek Karatepeli vatandaşlardan destek istedi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 13:24
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